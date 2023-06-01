Из-за аномальной жары курганцы скупают кондиционеры

02 июня 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Курганцы стали чаще покупать кондиционеры и вентиляторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области за апрель—май 2023 года значительно выросли продажи вентиляторов и кондиционеров. Это связано с аномально высокими температурами воздуха. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники аналитического ресурса «Чек Индекс». «Кондиционеры — средний чек в апреле—мае 18 934 рубля. Это на 11% ниже уровня 2022 года. Число покупок стало выше на 42%. На вентиляторы средний чек в апреле—мае составил 3 017 рублей, что на 7% выше уровня 2022 года. Число покупок — выше на 16%», — рассказали URA.RU аналитики. По данным специалистов, что в продажах в категории кондиционеров у курганцев наиболее популярны сплит-системы (навесная установка + внешний блок), а также моноблочные варианты. Продаж техники в эконом-сегменте стало больше. Среди вентиляторов чаще всего покупают «вентиляторы на ножках». Отмечается, что популярны вентиляторы с тремя режимами переключения. Эксперты отмечают, что спрос на климатическую технику — обычное дело в жару. Первыми скупают именно дешевые вентиляторы — поэтому цены растут. Кондиционеры могли подорожать из-за санкций, но остатки распродавать надо, поэтому ради привлечения клиентов цены снижают. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупреждало об аномальной жаре в Кургане. Максимальная температура воздуха может дойти до 37 градусов тепла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области за апрель—май 2023 года значительно выросли продажи вентиляторов и кондиционеров. Это связано с аномально высокими температурами воздуха. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники аналитического ресурса «Чек Индекс». «Кондиционеры — средний чек в апреле—мае 18 934 рубля. Это на 11% ниже уровня 2022 года. Число покупок стало выше на 42%. На вентиляторы средний чек в апреле—мае составил 3 017 рублей, что на 7% выше уровня 2022 года. Число покупок — выше на 16%», — рассказали URA.RU аналитики. По данным специалистов, что в продажах в категории кондиционеров у курганцев наиболее популярны сплит-системы (навесная установка + внешний блок), а также моноблочные варианты. Продаж техники в эконом-сегменте стало больше. Среди вентиляторов чаще всего покупают «вентиляторы на ножках». Отмечается, что популярны вентиляторы с тремя режимами переключения. Эксперты отмечают, что спрос на климатическую технику — обычное дело в жару. Первыми скупают именно дешевые вентиляторы — поэтому цены растут. Кондиционеры могли подорожать из-за санкций, но остатки распродавать надо, поэтому ради привлечения клиентов цены снижают. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупреждало об аномальной жаре в Кургане. Максимальная температура воздуха может дойти до 37 градусов тепла.