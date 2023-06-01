Пермячку за пьяную езду оштрафовали на 200 тысяч рублей

Очерский районный суд Пермского края вынес приговор местной жительнице за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
«В апреле женщина, будучи подвергнутой административному наказанию по постановлению судьи от 6 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляла автомобилем в Очере. Когда сотрудник ГИБДД потребовал пройти медицинское освидетельствование, она отказалась, так как понимала, что результат освидетельствования будет положительным. Подсудимая признана судом виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.
Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения на пять месяцев отправили в колонию. Также у мужчины конфисковали автомобиль.
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