01 июня 2023

Пермячку за пьяную езду оштрафовали на 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД Фото:

Очерский районный суд Пермского края вынес приговор местной жительнице за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

«В апреле женщина, будучи подвергнутой административному наказанию по постановлению судьи от 6 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляла автомобилем в Очере. Когда сотрудник ГИБДД потребовал пройти медицинское освидетельствование, она отказалась, так как понимала, что результат освидетельствования будет положительным. Подсудимая признана судом виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения на пять месяцев отправили в колонию. Также у мужчины конфисковали автомобиль.

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Очерский районный суд Пермского края вынес приговор местной жительнице за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. «В апреле женщина, будучи подвергнутой административному наказанию по постановлению судьи от 6 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляла автомобилем в Очере. Когда сотрудник ГИБДД потребовал пройти медицинское освидетельствование, она отказалась, так как понимала, что результат освидетельствования будет положительным. Подсудимая признана судом виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения на пять месяцев отправили в колонию. Также у мужчины конфисковали автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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