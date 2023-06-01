Пермяк взломал торговые павильоны и вынес рыбу

02 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Похищенную рыбу мужчина планировал забрать позже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае предъявлено обвинение жителю Губахи, который ночью взломал торговые павильоны и похитил деньги, мобильные телефоны, а также рыбную продукцию. Для проникновения в помещения мужчина использовал плоскогубцы, шуруповерт и ножницы для резки по металлу, которые утром на месте преступления обнаружили владельцы магазинов. Сумма причиненного ущерба составила 38 тысяч рублей. «Полицейские задержали подозреваемого. Он пояснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения. Мужчина в ночное время, надев перчатки и маску для маскировки, пришел к павильонам. С помощью инструментов проделал отверстие в стене и проник внутрь. Аналогичным способом пробирался в смежные павильоны. Уходя, оставил рюкзак и коробку с рыбой, планируя вернуться за ними позже. Однако, опасаясь быть задержанным на месте преступления, не решился их забрать, — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к ранее совершенной краже из сетевого магазина: там он похитил деньги, продукты питания и спиртные напитки. Часть похищенного была обнаружена во время обыска в квартире пермяка. В содеянном он раскаялся и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми неизвестные взломали отделение «Почты России». Злоумышленники проникли в помещение ночью или рано утром, чтобы совершить кражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае предъявлено обвинение жителю Губахи, который ночью взломал торговые павильоны и похитил деньги, мобильные телефоны, а также рыбную продукцию. Для проникновения в помещения мужчина использовал плоскогубцы, шуруповерт и ножницы для резки по металлу, которые утром на месте преступления обнаружили владельцы магазинов. Сумма причиненного ущерба составила 38 тысяч рублей. «Полицейские задержали подозреваемого. Он пояснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения. Мужчина в ночное время, надев перчатки и маску для маскировки, пришел к павильонам. С помощью инструментов проделал отверстие в стене и проник внутрь. Аналогичным способом пробирался в смежные павильоны. Уходя, оставил рюкзак и коробку с рыбой, планируя вернуться за ними позже. Однако, опасаясь быть задержанным на месте преступления, не решился их забрать, — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к ранее совершенной краже из сетевого магазина: там он похитил деньги, продукты питания и спиртные напитки. Часть похищенного была обнаружена во время обыска в квартире пермяка. В содеянном он раскаялся и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми неизвестные взломали отделение «Почты России». Злоумышленники проникли в помещение ночью или рано утром, чтобы совершить кражу.