Курганцы массово отдают маткапитал на строительство домов

Курганские семьи тратят маткапитал на строительство и ремонт домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2023 году десятки семей с детьми направили материнский капитал на строительство и ремонт жилья. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Социального фонда России. Всего такой возможностью воспользовались более 3,5 тысячи курганских семей.

«В Курганской области 3956 семей, из которых 42 в 2023 году, использовали маткапитал на строительство или реконструкцию жилого дома 42 семьи. Всего по этим направлениям региональное отделение СФР перечислило более 940 млн рублей, из которых 13 млн в текущем году. Средства выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции», — указано на сайте ведомства.

По информации Соцфонда региона, маткапитал при строительстве домов используется в два этапа. Сначала гражданам приходит половина суммы. Оставшиеся деньги перечисляются после возведения или реконструкции жилья. Если строительные работы выполняет подрядчик, то ему перечисляется сразу же вся сумма маткапитала.

Также отмечается, что маткапитал нельзя потратить на пристройку к дому нежилых помещений, поскольку это считается улучшением жилищных условий. «Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь», — уточнили в Соцфонде.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области изменилась дата выплат из материнского капитала. По данным управляющего реготделением Соцфонда России Вадима Шумкова, выплаты за рождение детей будут проходить пятого числа каждого месяца.