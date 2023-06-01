01 июня 2023

В Челябинске провели экстренное совещание из-за проблем с водой в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча дольщиков Гринфлайт и Сергея Шаля Челябинск, шаль сергей
Сергей Шаль поручил разработать мероприятия по улучшению качества водоснабжения Фото:

Челябинский вице-губернатор Сергей Шаль провел внеплановое совещание по нарушению водоснабжения с главами муниципалитетов. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сергей Шаль провел внеплановое совещание с главами муниципалитетов, где было нарушено водоснабжение. С 20 мая зафиксировано более 20 аварийных ситуаций, в том числе в Сосновском, Увельском, Брединском, Красноармейском, Кусинском, Карталинском районах», — уточнили в правительстве.

Шаль отметил, что не все районы показали готовность к летнему периоду, но на сегодня устранена каждая авария. Первоочередной задачей он выделил организацию централизованного водоснабжения. Главам районов поручили обеспечить бесперебойную подачу воды. В рамках областных и федеральных программ 99 объектов региона обновят систему водоснабжения.

«Также привлекаем кредитные средства, запланированы работы на сумму более четырех миллиардов рублей. Уверен, что после реализации этих мероприятий качество и надежность водоснабжения будут улучшены», — передает слова Шаля пресс-служба.

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Челябинский вице-губернатор Сергей Шаль провел внеплановое совещание по нарушению водоснабжения с главами муниципалитетов. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сергей Шаль провел внеплановое совещание с главами муниципалитетов, где было нарушено водоснабжение. С 20 мая зафиксировано более 20 аварийных ситуаций, в том числе в Сосновском, Увельском, Брединском, Красноармейском, Кусинском, Карталинском районах», — уточнили в правительстве. Шаль отметил, что не все районы показали готовность к летнему периоду, но на сегодня устранена каждая авария. Первоочередной задачей он выделил организацию централизованного водоснабжения. Главам районов поручили обеспечить бесперебойную подачу воды. В рамках областных и федеральных программ 99 объектов региона обновят систему водоснабжения. «Также привлекаем кредитные средства, запланированы работы на сумму более четырех миллиардов рублей. Уверен, что после реализации этих мероприятий качество и надежность водоснабжения будут улучшены», — передает слова Шаля пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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