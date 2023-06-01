01 июня 2023

На тушение пожара в челябинских лесах вывели танк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар, дорога
Пожар ликвидируют вторые сутки Фото:

На тушение торфяного пожара в Аргаяшском районе Челябинской области вывели тяжелую технику на базе танка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону, технику используют по южной стороне возгорания.

«К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжелая техника — инженерная машина разграждение на базе танка Т72. Это поможет остановить распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону.

Пожар не могут потушить уже вторые сутки. К ликвидации привлечено 106 человек и 23 единицы спецтехники. Одной из причин возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением.

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На тушение торфяного пожара в Аргаяшском районе Челябинской области вывели тяжелую технику на базе танка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону, технику используют по южной стороне возгорания. «К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжелая техника — инженерная машина разграждение на базе танка Т72. Это поможет остановить распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону. Пожар не могут потушить уже вторые сутки. К ликвидации привлечено 106 человек и 23 единицы спецтехники. Одной из причин возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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