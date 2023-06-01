На тушение пожара в челябинских лесах вывели танк. Видео

02 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Пожар ликвидируют вторые сутки Фото: Илья Московец © URA.RU На тушение торфяного пожара в Аргаяшском районе Челябинской области вывели тяжелую технику на базе танка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону, технику используют по южной стороне возгорания. «К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжелая техника — инженерная машина разграждение на базе танка Т72. Это поможет остановить распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону. Пожар не могут потушить уже вторые сутки. К ликвидации привлечено 106 человек и 23 единицы спецтехники. Одной из причин возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением.

На тушение торфяного пожара в Аргаяшском районе Челябинской области вывели тяжелую технику на базе танка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону, технику используют по южной стороне возгорания. «К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжелая техника — инженерная машина разграждение на базе танка Т72. Это поможет остановить распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону. Пожар не могут потушить уже вторые сутки. К ликвидации привлечено 106 человек и 23 единицы спецтехники. Одной из причин возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением.