На тушение торфяного пожара в Аргаяшском районе Челябинской области вывели тяжелую технику на базе танка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону, технику используют по южной стороне возгорания.
«К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжелая техника — инженерная машина разграждение на базе танка Т72. Это поможет остановить распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами по региону.
Пожар не могут потушить уже вторые сутки. К ликвидации привлечено 106 человек и 23 единицы спецтехники. Одной из причин возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением.
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