01 июня 2023

Пермский врач два года получал зарплату, не выполняя свои обязанности

В пермской больнице два года платили зарплату сотруднику, не выполнявшему обязанности
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело Фото:

В Пермском крае Частинская центральная районная больница трудоустроила работника, который два года получал зарплату, не выполняя при этом обязанности по оказанию медицинской помощи. Это установила местная прокуратура. По результатам ее проверки было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в лечебном учреждении на должность детского врача-хирурга и врача-травматолога-ортопеда принят работник, который фактически свои обязанности по оказанию медпомощи не осуществлял. При этом, в течение двух последних лет ему незаконно выплачивалась заработная плата. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила около 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело возбуждено по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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В Пермском крае Частинская центральная районная больница трудоустроила работника, который два года получал зарплату, не выполняя при этом обязанности по оказанию медицинской помощи. Это установила местная прокуратура. По результатам ее проверки было возбуждено уголовное дело. «Установлено, что в лечебном учреждении на должность детского врача-хирурга и врача-травматолога-ортопеда принят работник, который фактически свои обязанности по оказанию медпомощи не осуществлял. При этом, в течение двух последних лет ему незаконно выплачивалась заработная плата. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила около 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело возбуждено по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Ход расследования взят прокуратурой на контроль.
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