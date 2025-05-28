В Перми 1 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Причина — празднование Дня защиты детей. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Ограничение действует в рамках регионального закона и касается всех торговых точек, реализующих спиртные напитки. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции повлечет наложение административного штрафа», — напомнили в администрации Перми.
Для должностных лиц его размер составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.
До этого подобный запрет вводили в краевой столице 28 мая. Это было связано с празднованием Дня пограничника.
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