Губернатор Моор даст старт всероссийскому полумарафону в Тюмени

04 июня 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Александр Моор обозначил важность развития спорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт всероссийскому полумарафону «Забег.рф». Об этом сообщает правительство области. «Александр Моор даст старт Всероссийскому полумарафону „ЗаБег.РФ“ в Тюмени», — сообщается в telegram-канале правительства региона. Уточняется, что в легкоатлетическом состязании примет участие более 3000 человек. Глава Тюменской области выступил перед собравшимися и обозначил важность спорта, а также поддержку его развития со стороны властей региона. «Мы в Тюменской области стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Всем здоровья, всем позитива, всем удовольствия от занятия спортом, бегом и от общения», — передают речь Моора в telegram-канале правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор торжественно дал старт работе фонда «Защитники Отечества», который создан по указу президента РФ Владимира Путина для помощи участникам СВО и их семьям. Полноценную работу организация начнет уже 1 июня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт всероссийскому полумарафону «Забег.рф». Об этом сообщает правительство области. «Александр Моор даст старт Всероссийскому полумарафону „ЗаБег.РФ“ в Тюмени», — сообщается в telegram-канале правительства региона. Уточняется, что в легкоатлетическом состязании примет участие более 3000 человек. Глава Тюменской области выступил перед собравшимися и обозначил важность спорта, а также поддержку его развития со стороны властей региона. «Мы в Тюменской области стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Всем здоровья, всем позитива, всем удовольствия от занятия спортом, бегом и от общения», — передают речь Моора в telegram-канале правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор торжественно дал старт работе фонда «Защитники Отечества», который создан по указу президента РФ Владимира Путина для помощи участникам СВО и их семьям. Полноценную работу организация начнет уже 1 июня.