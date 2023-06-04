Пермячка отсудила более 200 тысяч рублей за отмену поездки в Турцию

05 июня 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Пермячка отсудила стоимость тура, а также компенсацию морального вреда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми подала иск в суд на местную турфирму после отмена тура в Турцию и отказа возвращать деньги. Пермячка в итоге смогла вернуть свои 175 тысяч рублей, оплаченных за путевку, и получить компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору в размере 175 500 рублей, неустойку за период по день фактического исполнения решения суда из расчета 5 265 руб. в день, но не свыше 175 500 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей», — говорится в решении. Также турфирма оплатит 278 тысяч рублей штрафа. Жительница Перми купила тур на троих человек за 175 тысяч рублей. Поездка была назначена на июнь 2022 года, но незадолго до отправления была перенесена на сентябрь. При этом туроператор уведомил, что за тур надо будет доплатить 220 евро, на что пермячка не согласилась и попросила в турфирме оформить возврат. После того как компания долго не возвращала средства, пермячка обратилась в суд. Ранее стало известно, что из Перми в Турцию будет летать новая авиакомпания. Первый рейс турецкая авиакомпания Corendon Airlines выполнила 27 мая.

Жительница Перми подала иск в суд на местную турфирму после отмена тура в Турцию и отказа возвращать деньги. Пермячка в итоге смогла вернуть свои 175 тысяч рублей, оплаченных за путевку, и получить компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору в размере 175 500 рублей, неустойку за период по день фактического исполнения решения суда из расчета 5 265 руб. в день, но не свыше 175 500 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей», — говорится в решении. Также турфирма оплатит 278 тысяч рублей штрафа. Жительница Перми купила тур на троих человек за 175 тысяч рублей. Поездка была назначена на июнь 2022 года, но незадолго до отправления была перенесена на сентябрь. При этом туроператор уведомил, что за тур надо будет доплатить 220 евро, на что пермячка не согласилась и попросила в турфирме оформить возврат. После того как компания долго не возвращала средства, пермячка обратилась в суд. Ранее стало известно, что из Перми в Турцию будет летать новая авиакомпания. Первый рейс турецкая авиакомпания Corendon Airlines выполнила 27 мая.