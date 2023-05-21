Из Перми в Турцию будет летать новая авиакомпания

Рейсы авиакомпании запланированы на 27, 29 и 31 мая
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines будет осуществлять перелеты из Перми в Анталию. Первый рейс запланирован на 27 мая, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.
«Пермь-Анталья. Авиакомпания: Corendon Airlines. Дата и время вылета: 27 мая 2023 года в 15:15», — указывается на сайте. Рейсы авиакомпании также запланированы на 29 и 31 мая.
Ранее URA.RU писало, что турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. До конца апреля рейсы выполняла российская авиакомпания Azur Air.
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