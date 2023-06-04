В Аргаяшском районе (Челябинская область) 76 человек тушат торфяники, которые горят уже почти неделю. Об этом сообщили URA.RU 5 июня в Главном управлении лесами региона.
«В локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники, планируется отжиг кромки пожара. Сейчас проводится осмотр территории с квадрокоптера. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пожар начался утром 1 июня. Причиной его считают нарушение правил безопасности в лесу местным населением. Тушить огонь мешают жаркая засушливая погода и болотистая местность, препятствующая работе техники. Изначально на локализации возгорания были задействованы более 100 человек и больше двух десятков единиц техники.
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