Торфяники загорелись утром 1 июня (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Аргаяшском районе (Челябинская область) 76 человек тушат торфяники, которые горят уже почти неделю. Об этом сообщили URA.RU 5 июня в Главном управлении лесами региона.

«В локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники, планируется отжиг кромки пожара. Сейчас проводится осмотр территории с квадрокоптера. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар начался утром 1 июня. Причиной его считают нарушение правил безопасности в лесу местным населением. Тушить огонь мешают жаркая засушливая погода и болотистая местность, препятствующая работе техники. Изначально на локализации возгорания были задействованы более 100 человек и больше двух десятков единиц техники.