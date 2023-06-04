04 июня 2023

В Челябинской области почти неделю тушат крупный торфяной пожар. Фото

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Торфяники загорелись утром 1 июня (фото из архива) Фото:
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В Аргаяшском районе (Челябинская область) 76 человек тушат торфяники, которые горят уже почти неделю. Об этом сообщили URA.RU 5 июня в Главном управлении лесами региона.

«В локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники, планируется отжиг кромки пожара. Сейчас проводится осмотр территории с квадрокоптера. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар начался утром 1 июня. Причиной его считают нарушение правил безопасности в лесу местным населением. Тушить огонь мешают жаркая засушливая погода и болотистая местность, препятствующая работе техники. Изначально на локализации возгорания были задействованы более 100 человек и больше двух десятков единиц техники.

Горизонт в Аргаяшском районе по-прежнему затянут дымом
Горизонт в Аргаяшском районе по-прежнему затянут дымом
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В Аргаяшском районе (Челябинская область) 76 человек тушат торфяники, которые горят уже почти неделю. Об этом сообщили URA.RU 5 июня в Главном управлении лесами региона. «В локализации пожара задействовано 76 человек и 15 единиц техники, планируется отжиг кромки пожара. Сейчас проводится осмотр территории с квадрокоптера. Угрозы населенным пунктам нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар начался утром 1 июня. Причиной его считают нарушение правил безопасности в лесу местным населением. Тушить огонь мешают жаркая засушливая погода и болотистая местность, препятствующая работе техники. Изначально на локализации возгорания были задействованы более 100 человек и больше двух десятков единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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