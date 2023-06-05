05 июня 2023
04 июня 2023

В больнице пермского города создали систему медицинской реабилитации пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор
В больнице города Березники создали систему реабилитации пациентов Фото:

В больнице имени Вагнера в Березниках (Пермский край) создали полный комплекс медицинской реабилитации пациентов. Об этом сообщается на сайте минздрава Прикамья.

«Создание полной системы реабилитации больных в больнице города Березники завершилось открытием амбулаторного отделения. Реабилитацию в дневном стационаре прошли уже 135 пациентов», — написано на сайте краевого минздрава.

По информации ведомства, первыми пациентами, получившими реабилитационную помощь, стали больные из неврологического отделения после перенесенного инсульта. Однако, по данным минздрава Прикамья, есть проблема с кадрами — не хватает инструкторов по лечебной физкультуре.

Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) краевая больница имени Вагнера осталась без интернета из-за технического сбоя. Жители не могли по этой причине записаться на прием к врачам.

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В больнице имени Вагнера в Березниках (Пермский край) создали полный комплекс медицинской реабилитации пациентов. Об этом сообщается на сайте минздрава Прикамья. «Создание полной системы реабилитации больных в больнице города Березники завершилось открытием амбулаторного отделения. Реабилитацию в дневном стационаре прошли уже 135 пациентов», — написано на сайте краевого минздрава. По информации ведомства, первыми пациентами, получившими реабилитационную помощь, стали больные из неврологического отделения после перенесенного инсульта. Однако, по данным минздрава Прикамья, есть проблема с кадрами — не хватает инструкторов по лечебной физкультуре. Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) краевая больница имени Вагнера осталась без интернета из-за технического сбоя. Жители не могли по этой причине записаться на прием к врачам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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