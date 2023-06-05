В больнице пермского города создали систему медицинской реабилитации пациентов

В больнице имени Вагнера в Березниках (Пермский край) создали полный комплекс медицинской реабилитации пациентов. Об этом сообщается на сайте минздрава Прикамья.
«Создание полной системы реабилитации больных в больнице города Березники завершилось открытием амбулаторного отделения. Реабилитацию в дневном стационаре прошли уже 135 пациентов», — написано на сайте краевого минздрава.
По информации ведомства, первыми пациентами, получившими реабилитационную помощь, стали больные из неврологического отделения после перенесенного инсульта. Однако, по данным минздрава Прикамья, есть проблема с кадрами — не хватает инструкторов по лечебной физкультуре.
Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) краевая больница имени Вагнера осталась без интернета из-за технического сбоя. Жители не могли по этой причине записаться на прием к врачам.
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