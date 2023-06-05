Сотни пермских школьников попались на наркотиках, мошенничестве и кражах

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Пермскому краю Татьяна Кандакова рассказала о росте подростковой преступности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Более 200 школьников в Пермском крае были уличены в незаконной деятельности. С начала этого года подростки совершили свыше 350 преступлений. Такие цифры озвучила в ходе пресс-конференции, посвященной вовлечению детей и подростков в незаконный оборот наркотиков и мошеннические схемы.

«С начала текущего года в территории Пермского края было выявлено 268 подростков, которые совершили 364 преступления. Чаще всего юные пермяки занимаются распространением наркотиков, работают курьерами у мошенников и совершают кражи денег с банковских карт, которые находят», — рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кандакова в ходе пресс-конференции. В полиции отмечают, что в течение 10 лет наблюдалось снижение подростковой преступности, а с начала этого года зафиксирован резкий рост.

По словам Кандаковой, подростки прекрасно понимают какое наказание их ждет в случае, если их поймают, но зачастую жажда легкого и быстрого заработка становится значительней здравого смысла. При этом правоохранители отмечают, что даже если ребенок передумал принимать участие в незаконных действиях, его начинают запугивать и шантажировать, тем самым провоцируя на очередные преступления.

В полиции отмечают, что, если ребенку поступают сомнительные предложения о работе, первым делом необходимо рассказать об этом кому-то из взрослых. Также псевдо-работодателей можно проверить в центре занятости населения или обратиться в правоохранительные органы.