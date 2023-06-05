«Пермэнергосбыт» выплатил дивиденды по акциям на 400 млн рублей

06 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Обязательства по выплатам были исполнены в полном объеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатило дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. Сумма выплат составила более 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Пермэнергосбыт“, сумма выплат дивидендов за 2022 год по акциям именным обыкновенным — 264,8 млн рублей. Сумма выплат дивидендов по акциям именным привилегированным — 140,1 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены акционерным обществом на 100%», — сообщается в публикациях. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электричества в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более миллиарда рублей.

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатило дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. Сумма выплат составила более 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Пермэнергосбыт“, сумма выплат дивидендов за 2022 год по акциям именным обыкновенным — 264,8 млн рублей. Сумма выплат дивидендов по акциям именным привилегированным — 140,1 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены акционерным обществом на 100%», — сообщается в публикациях. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электричества в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более миллиарда рублей.