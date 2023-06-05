05 июня 2023

«Пермэнергосбыт» выплатил дивиденды по акциям на 400 млн рублей

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Обязательства по выплатам были исполнены в полном объеме Фото:

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатило дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. Сумма выплат составила более 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«ПАО „Пермэнергосбыт“, сумма выплат дивидендов за 2022 год по акциям именным обыкновенным — 264,8 млн рублей. Сумма выплат дивидендов по акциям именным привилегированным — 140,1 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены акционерным обществом на 100%», — сообщается в публикациях.

ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электричества в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более миллиарда рублей.

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Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатило дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. Сумма выплат составила более 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Пермэнергосбыт“, сумма выплат дивидендов за 2022 год по акциям именным обыкновенным — 264,8 млн рублей. Сумма выплат дивидендов по акциям именным привилегированным — 140,1 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены акционерным обществом на 100%», — сообщается в публикациях. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электричества в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев. В 2022 году предприятие получило чистую прибыль на сумму более миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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