В Пермском крае поймали жителя Ленобласти с 4,9 кг наркотиков

06 июня 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Полиция нашла наркотики у мужчины в машине Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) полицейские задержали наркодилера из Ленинградской области. В его автомобиле силовики нашли 4,9 кг запрещенных веществ, сообщает сайт краевой прокуратуры. «Противоправной деятельностью злоумышленник занимался вплоть до марта 2023 года, когда был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Краснокамского округа. В ходе обыска автомобиля у него было изъято наркотическое вещество общей массой 4,9 кг», — говорится на сайте. Наркодилер продавал запрещенные вещества не только в Пермском крае, но еще и в Псковской, Тульской, Липецкой областях и ХМАО. Свою деятельность он начал в 2022 году после вступления в преступную группировку в качестве закладчика. Краснокамский городской суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК).

В Краснокамске (Пермский край) полицейские задержали наркодилера из Ленинградской области. В его автомобиле силовики нашли 4,9 кг запрещенных веществ, сообщает сайт краевой прокуратуры. «Противоправной деятельностью злоумышленник занимался вплоть до марта 2023 года, когда был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Краснокамского округа. В ходе обыска автомобиля у него было изъято наркотическое вещество общей массой 4,9 кг», — говорится на сайте. Наркодилер продавал запрещенные вещества не только в Пермском крае, но еще и в Псковской, Тульской, Липецкой областях и ХМАО. Свою деятельность он начал в 2022 году после вступления в преступную группировку в качестве закладчика. Краснокамский городской суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК).