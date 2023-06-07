07 июня 2023

Челябинские силовики задержали иностранцев, торгующих героином

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Иностранцы могут пожизненно лишиться свободы Фото:

Челябинские полицейские задержали четырех иностранцев, распространяющих в регионе героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, после задержания у них было выявлено 150 свертков наркотического вещества.

«За попытку сбыта героина задержали четырех иностранных граждан в возрасте от 23 лет до 41 года. В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяли в общей сложности 150 свертков с порошком весом более полутора килограмм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что все четверо сбытчиков были взяты под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), и по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание за данные преступление — пожизненное лишение свободы.

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Челябинские полицейские задержали четырех иностранцев, распространяющих в регионе героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, после задержания у них было выявлено 150 свертков наркотического вещества. «За попытку сбыта героина задержали четырех иностранных граждан в возрасте от 23 лет до 41 года. В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяли в общей сложности 150 свертков с порошком весом более полутора килограмм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что все четверо сбытчиков были взяты под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), и по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание за данные преступление — пожизненное лишение свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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