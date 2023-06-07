Челябинские силовики задержали иностранцев, торгующих героином

08 июня 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Иностранцы могут пожизненно лишиться свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинские полицейские задержали четырех иностранцев, распространяющих в регионе героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, после задержания у них было выявлено 150 свертков наркотического вещества. «За попытку сбыта героина задержали четырех иностранных граждан в возрасте от 23 лет до 41 года. В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяли в общей сложности 150 свертков с порошком весом более полутора килограмм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что все четверо сбытчиков были взяты под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), и по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание за данные преступление — пожизненное лишение свободы.

Челябинские полицейские задержали четырех иностранцев, распространяющих в регионе героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, после задержания у них было выявлено 150 свертков наркотического вещества. «За попытку сбыта героина задержали четырех иностранных граждан в возрасте от 23 лет до 41 года. В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяли в общей сложности 150 свертков с порошком весом более полутора килограмм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что все четверо сбытчиков были взяты под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), и по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание за данные преступление — пожизненное лишение свободы.