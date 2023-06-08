Замкомандира челябинского батальона «Южноуралец» Валерий Токарев погиб на СВО

Алексей Текслер выразил соболезнования семье Токарева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб заместитель батальона «Южноуралец» (Челябинская обалсть) Валерий «Вилли» Токарев. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Валерий Николаевич Токарев отдал свою жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа, погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Мы всегда будем помнить его подвиг», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

По словам Текслера, он лично передавал Токареву знамя батальона «Южноуралец». Глава региона запомнил «Вилли» мужественным, отважным человеком, истинным патриотом своей страны.

Токарев родом из Ростовской области. Там его и будут хоронить. На момент смерти ему было 38 лет. У него осталась семья.

«Южноуралец» был сформирован в августе 2022 года. Тогда же в его составе свыше 260 добровольцев отправились на фронт. Каждый из них прошел необходимую подготовку.