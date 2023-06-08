Пермяки боятся акул, но собираются на отдых в Египет

09 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Среди новых покупателей спрос на туры в Египет временно упал Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Пермяки не стремятся отменять туры в Египет, несмотря на новости о смертельном нападении акулы на россиянина. Однако обладатели путевок все же переживают за безопасность на курортах. Об этом URA.RU рассказали представители пермских турфирм. «Ситуация неприятная, но наши клиенты трезво смотрят на ситуацию и понимают, что это разовое происшествие. Панических настроений нет, максимально лояльно отвечаем на вопросы туристов, ничего критичного нет», — отметила Виктория Телегина, представитель турфирмы «Акапулько». Также, отметила Телегина, спрос на Египет временно спал, но вскоре должен восстановиться. Клиенты, которые выбирают сейчас поехать в Египет или Турцию, однозначно сделают выбор в пользу последней. Слова Телегиной подтверждает директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида. Пермяки не теряют самообладания, и туры никто не возвращает, хотя всех волнуют вопрос безопасности на египетских курортах. Как отметила директор, вернуть деньги за поездку все равно не получится, так как акула не является объективной причиной для отмены тура. Также она отметила, что на какое-то время у новых клиентов пропало всякое желание брать туры в Египет. Ранее стало известно о нападении акулы на человека на у пляжа в Хургаде (Египет). Морское животное утащило туриста на дно, из-за чего мужчина погиб. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки не стремятся отменять туры в Египет, несмотря на новости о смертельном нападении акулы на россиянина. Однако обладатели путевок все же переживают за безопасность на курортах. Об этом URA.RU рассказали представители пермских турфирм. «Ситуация неприятная, но наши клиенты трезво смотрят на ситуацию и понимают, что это разовое происшествие. Панических настроений нет, максимально лояльно отвечаем на вопросы туристов, ничего критичного нет», — отметила Виктория Телегина, представитель турфирмы «Акапулько». Также, отметила Телегина, спрос на Египет временно спал, но вскоре должен восстановиться. Клиенты, которые выбирают сейчас поехать в Египет или Турцию, однозначно сделают выбор в пользу последней. Слова Телегиной подтверждает директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида. Пермяки не теряют самообладания, и туры никто не возвращает, хотя всех волнуют вопрос безопасности на египетских курортах. Как отметила директор, вернуть деньги за поездку все равно не получится, так как акула не является объективной причиной для отмены тура. Также она отметила, что на какое-то время у новых клиентов пропало всякое желание брать туры в Египет. Ранее стало известно о нападении акулы на человека на у пляжа в Хургаде (Египет). Морское животное утащило туриста на дно, из-за чего мужчина погиб. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.