Пермские вузы повысили стоимость обучения

09 июня 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Обучение в Политехе, как и в Пермском педуниверситете, подорожало Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский Политех (ПНИПУ), а также Пермский педуниверситет (ПГГПУ) повысили стоимость обучения на 2023—2024 год. Это следует из приказов, которые подписало руководство учебных заведений. Документы опубликованы на сайтах вузов. «Приказываю: установить на 2023-24 учебный год стоимость обучения за счет физических и (или) юридических лиц», — говорится в приказе и. о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова. Согласно документу, минимальная стоимость обучения на первом курсе Политеха (бакалавриат) для граждан РФ, а также Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) начинается от 139,5 тысячи рублей. Первокурсникам ПНИПУ, обучающимся на направлениях специалитета и магистратуры, придется платить от 160 до 212 тысяч рублей. В 2022-2023 учебном году плата за обучение в Политехе для студентов-первокурсников составляла от 136 тысяч рублей (бакалавриат) до 217 тысяч рублей (магистратура). Минимальная стоимость обучения для иностранных студентов начиналась от 141 тысячи рублей. В 2023-2024 учебном году иностранцам, обучающимся в Политехническом университете на бакалавриате, придется платить от 155 тысяч рублей. Те, кто получает образование на специалитете и магистратуре, заплатят 157-220 тысяч в зависимости от выбранного направления. Стоимость обучения для студентов вторых и последующих курсов ПНИПУ также выросла. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) также поднял цены на обучение для студентов с первого по пятый курс. Так, минимальная цена для студентов-первокурсников очной формы обучения выросла со 126,6 до 136,1 тысячи рублей. Самыми дорогими направлениями подготовки в вузе являются «дирижирование» и «музыкально-инструментальное искусство». Обучение по данным направлениям выросло на 14,1 тысячи рублей — до 270,6. Ранее URA.RU писало, что цены на предстоящий учебный год повысил Пермский государственный институт культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский Политех (ПНИПУ), а также Пермский педуниверситет (ПГГПУ) повысили стоимость обучения на 2023—2024 год. Это следует из приказов, которые подписало руководство учебных заведений. Документы опубликованы на сайтах вузов. «Приказываю: установить на 2023-24 учебный год стоимость обучения за счет физических и (или) юридических лиц», — говорится в приказе и. о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова. Согласно документу, минимальная стоимость обучения на первом курсе Политеха (бакалавриат) для граждан РФ, а также Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) начинается от 139,5 тысячи рублей. Первокурсникам ПНИПУ, обучающимся на направлениях специалитета и магистратуры, придется платить от 160 до 212 тысяч рублей. В 2022-2023 учебном году плата за обучение в Политехе для студентов-первокурсников составляла от 136 тысяч рублей (бакалавриат) до 217 тысяч рублей (магистратура). Минимальная стоимость обучения для иностранных студентов начиналась от 141 тысячи рублей. В 2023-2024 учебном году иностранцам, обучающимся в Политехническом университете на бакалавриате, придется платить от 155 тысяч рублей. Те, кто получает образование на специалитете и магистратуре, заплатят 157-220 тысяч в зависимости от выбранного направления. Стоимость обучения для студентов вторых и последующих курсов ПНИПУ также выросла. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) также поднял цены на обучение для студентов с первого по пятый курс. Так, минимальная цена для студентов-первокурсников очной формы обучения выросла со 126,6 до 136,1 тысячи рублей. Самыми дорогими направлениями подготовки в вузе являются «дирижирование» и «музыкально-инструментальное искусство». Обучение по данным направлениям выросло на 14,1 тысячи рублей — до 270,6. Ранее URA.RU писало, что цены на предстоящий учебный год повысил Пермский государственный институт культуры.