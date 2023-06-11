Россия и Украина провели обмен военнопленными: главное к вечеру 11 июня

В Россию из украинского плена вернулись 94 солдата
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Москва и Киев провели обмен военнопленными. В результате домой из зоны СВО вернулись 94 российских солдат. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 июня.
- С подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.
- За сутки ВС РФ отразили восемь атак украинских сил на территории Донецкой народной республики (ДНР). Также российские солдаты остановили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении и сорвали их переброску на купянском.
- В Херсонской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский штурмовик Су-25. Кроме того, были перехвачены пять снарядов из реактивных систем залпового огня HIMARS.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил участников спецоперации на Украине медалями «Золотая Звезда». Отмечается, что к награде были представлены военнослужащие, проявившие героизм.
- В Кремле рассказали, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. На Украине же заявили, что переговоры между странами невозможны совсем.
- Украина должна передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. По словам члена комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергея Цекова, тогда можно будет говорить о проведении мирных переговоров.
- Украина отказалась от создания мирной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). По мнению генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, таким образом Киев подтвердил намерение продолжать обстрел данной территории.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 50 человек в боях с российскими солдатами. Также ВС РФ уничтожила вражескую технику на границе между ДНР и Запорожской областью, передает Пятый канал.
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