Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Херсоном

Российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что за сутки удалось перехватить пять РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. По его словам, они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами.
Российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что за сутки удалось перехватить пять РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. По его словам, они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами.