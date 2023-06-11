Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Херсоном

11 июня 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

За сутки удалось перехватить пять РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что за сутки удалось перехватить пять РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. По его словам, они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами.

Российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что за сутки удалось перехватить пять РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. По его словам, они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами.