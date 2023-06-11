Шойгу вручил «Золотую звезду» героям СВО. Видео

11 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу наградил российских военных медалями «Золотая Звезда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих, которые проявили героизм в спецоперации. Об этом сообщает ведомство. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной РФ. «Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — заявил министр. Он отметил, что страна оценила заслуги российских бойцов. Награду получил командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Он со своими подчиненными участвовал в неравном бою с украинскими бойцами, который длился два часа. У противника большие потери в живой силе и технике. Российские силы поразили 19 единиц техники. Украинские военные отступили. Также наградили медалью «Золотая Звезда» командира танка старшего сержанта Николая Матреницкого. Его экипаж противостоял наступлению украинских сил. Противник потерял несколько единиц техники и отступил.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих, которые проявили героизм в спецоперации. Об этом сообщает ведомство. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной РФ. «Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — заявил министр. Он отметил, что страна оценила заслуги российских бойцов. Награду получил командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Он со своими подчиненными участвовал в неравном бою с украинскими бойцами, который длился два часа. У противника большие потери в живой силе и технике. Российские силы поразили 19 единиц техники. Украинские военные отступили. Также наградили медалью «Золотая Звезда» командира танка старшего сержанта Николая Матреницкого. Его экипаж противостоял наступлению украинских сил. Противник потерял несколько единиц техники и отступил.