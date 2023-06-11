В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Песков: нет и хлипкого фундамента для начала переговоров с Киевом

11 июня 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для начала переговоров с Киевом нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нет предпосылок для начала переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренности нет. Более того сейчас нет фундамента, хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможности переговоров с нынешним киевским режимом. По его словам, Россия не видит желание у «хозяина Украины» начать переговоры.

Нет предпосылок для начала переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренности нет. Более того сейчас нет фундамента, хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможности переговоров с нынешним киевским режимом. По его словам, Россия не видит желание у «хозяина Украины» начать переговоры.