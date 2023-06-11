Минобороны РФ: российские военные отразили 8 атак ВСУ в ДНР

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ВС предприняли попытку атаки на донецком направлении, пишет Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты отразили за сутки восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении», — отмечает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка.

Киев продолжает свое контрнаступление, которое анонсировал еще весной. Минобороны РФ отмечают успешное отражение украинских войск. Западные журналисты также пишут о неудачах ВСУ на фронте в ходе наступления.

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Российские солдаты отразили за сутки восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении», — отмечает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Киев продолжает свое контрнаступление, которое анонсировал еще весной. Минобороны РФ отмечают успешное отражение украинских войск. Западные журналисты также пишут о неудачах ВСУ на фронте в ходе наступления.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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