Мэрия Магнитогорска предложила погорельцам пункт временного размещения

Погорельцам частично расселенного дома в Магнитогорске Челябинской области предложили отправиться в пункт временного размещения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая помощь. Для них был организован пункт временного размещения в санаторной школе-интернате № 2 по адресу улица Лесная, 6», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
Руководитель управления гражданской защиты населения Олег Жестовский отметил, что от пожара пострадали пять семей, в пункте временного размещения остался один человек. Остальные отправились к родственникам.
Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме коридорного типа по улице Маяковского, 40. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
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