10 июня 2023

Мэрия Магнитогорска предложила погорельцам пункт временного размещения

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Пожар. Тюмень, пожар, погорельцы
Пожар произошел в частично расселенном доме (фото из архива) Фото:

Погорельцам частично расселенного дома в Магнитогорске Челябинской области предложили отправиться в пункт временного размещения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая помощь. Для них был организован пункт временного размещения в санаторной школе-интернате № 2 по адресу улица Лесная, 6», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Руководитель управления гражданской защиты населения Олег Жестовский отметил, что от пожара пострадали пять семей, в пункте временного размещения остался один человек. Остальные отправились к родственникам.

Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме коридорного типа по улице Маяковского, 40. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

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Погорельцам частично расселенного дома в Магнитогорске Челябинской области предложили отправиться в пункт временного размещения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая помощь. Для них был организован пункт временного размещения в санаторной школе-интернате № 2 по адресу улица Лесная, 6», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Руководитель управления гражданской защиты населения Олег Жестовский отметил, что от пожара пострадали пять семей, в пункте временного размещения остался один человек. Остальные отправились к родственникам. Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме коридорного типа по улице Маяковского, 40. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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