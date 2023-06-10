Мэрия Магнитогорска предложила погорельцам пункт временного размещения

Пожар произошел в частично расселенном доме (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Погорельцам частично расселенного дома в Магнитогорске Челябинской области предложили отправиться в пункт временного размещения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая помощь. Для них был организован пункт временного размещения в санаторной школе-интернате № 2 по адресу улица Лесная, 6», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Руководитель управления гражданской защиты населения Олег Жестовский отметил, что от пожара пострадали пять семей, в пункте временного размещения остался один человек. Остальные отправились к родственникам.

Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме коридорного типа по улице Маяковского, 40. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет.