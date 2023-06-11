11 июня 2023
10 июня 2023
09 июня 2023

Власти Тобольска озвучили планы по ликвидации свалок с отходами

Власти Тобольска планируют ликвидировать шесть свалок с отходами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Ликвидация свалок должна быть выполнена до 30 сентября Фото:

Администрация Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс на поиск подрядчика для ликвидации шести свалок строительно-бытовых отходов в границах муниципалитета. Согласно документам, размещенным на портале «Госзакупки», стоимость контракта составит 9,2 миллиона рублей.

«Объект закупки — работы по ликвидации свалок отходов, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Тобольск. Начальная цена контракта — 9 276 391,57 рублей», — говорится в документах.

Уточняется, что работы должны быть выполнены до 30 сентября. Ликвидации подлежат следующие свалки: вблизи микрорайона Менделеево; в районе СНТ «Ветеран», БСИ-2, квартал 2а; район «Водопада» по ул. Вершина, в прилегающих логах к р. Курдюмка; за мкр. Менделеево; СНТСН «Родничок»; за ГСК «Сталкер», ул. Семена Ремезова, в районе ИЖС 133ж. Вывозу подлежит строительно-бытовой мусор в объеме почти 2000 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области объявили аукцион по поиску поставщика для съемки и размещения в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на 712 тысяч рублей. Видеосъемку планируется вести на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс на поиск подрядчика для ликвидации шести свалок строительно-бытовых отходов в границах муниципалитета. Согласно документам, размещенным на портале «Госзакупки», стоимость контракта составит 9,2 миллиона рублей. «Объект закупки — работы по ликвидации свалок отходов, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Тобольск. Начальная цена контракта — 9 276 391,57 рублей», — говорится в документах. Уточняется, что работы должны быть выполнены до 30 сентября. Ликвидации подлежат следующие свалки: вблизи микрорайона Менделеево; в районе СНТ «Ветеран», БСИ-2, квартал 2а; район «Водопада» по ул. Вершина, в прилегающих логах к р. Курдюмка; за мкр. Менделеево; СНТСН «Родничок»; за ГСК «Сталкер», ул. Семена Ремезова, в районе ИЖС 133ж. Вывозу подлежит строительно-бытовой мусор в объеме почти 2000 тонн. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области объявили аукцион по поиску поставщика для съемки и размещения в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на 712 тысяч рублей. Видеосъемку планируется вести на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...