Власти Тобольска озвучили планы по ликвидации свалок с отходами

Администрация Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс на поиск подрядчика для ликвидации шести свалок строительно-бытовых отходов в границах муниципалитета. Согласно документам, размещенным на портале «Госзакупки», стоимость контракта составит 9,2 миллиона рублей.
«Объект закупки — работы по ликвидации свалок отходов, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Тобольск. Начальная цена контракта — 9 276 391,57 рублей», — говорится в документах.
Уточняется, что работы должны быть выполнены до 30 сентября. Ликвидации подлежат следующие свалки: вблизи микрорайона Менделеево; в районе СНТ «Ветеран», БСИ-2, квартал 2а; район «Водопада» по ул. Вершина, в прилегающих логах к р. Курдюмка; за мкр. Менделеево; СНТСН «Родничок»; за ГСК «Сталкер», ул. Семена Ремезова, в районе ИЖС 133ж. Вывозу подлежит строительно-бытовой мусор в объеме почти 2000 тонн.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области объявили аукцион по поиску поставщика для съемки и размещения в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на 712 тысяч рублей. Видеосъемку планируется вести на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
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