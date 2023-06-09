Власти Тюменской области объявили аукцион на съемку телепередач о работе депутатов облдумы

09 июня 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Съемки будут проходить на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской области объявили аукцион по поиску поставщика для съемки и размещения в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы. Согласно документам на портале госзакупок, трансляцию будет вести телеканал на территории Тюмени и Тюменского района. «Объект закупки — оказание услуг по производству и размещению в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на телевизионном канале, осуществляющем трансляцию на территорию г. Тюмени и Тюменского района. Начальная цена контракта — 712 000 рублей. Вид бюджета — областной», — говорится в документах. Всего планируется отснять и разместить материала на 178 минут. Целевая аудитория — разновозрастная. Видеосъемку планируется вести на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени. Стоимость всех поездок составит более 18 миллионов рублей.

Власти Тюменской области объявили аукцион по поиску поставщика для съемки и размещения в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы. Согласно документам на портале госзакупок, трансляцию будет вести телеканал на территории Тюмени и Тюменского района. «Объект закупки — оказание услуг по производству и размещению в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на телевизионном канале, осуществляющем трансляцию на территорию г. Тюмени и Тюменского района. Начальная цена контракта — 712 000 рублей. Вид бюджета — областной», — говорится в документах. Всего планируется отснять и разместить материала на 178 минут. Целевая аудитория — разновозрастная. Видеосъемку планируется вести на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени. Стоимость всех поездок составит более 18 миллионов рублей.