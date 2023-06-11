Глава Сургута обратился к жителям региона в День города

Глава Сургута поздравил жителей с Днем России и Днем города

12 июня 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Мэр Сургута поздравил жителей города сразу с двумя праздниками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. Его пожелания были опубликованы на официальном портале администрации Сургута. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сургута! День России — это праздник единения и славы нашей великой страны. Мы с гордостью вспоминаем о тех, кто делал и делает Россию сильной. Мы верим в нашу страну. Гордимся ее настоящим и творим будущее. Сургут и сам — пример мощи России. Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства», — отметил Филатов. Региону сегодня исполнилось 429 лет. Ранее URA.RU писало, что Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь 2023 года. Малыш появился на свет в 01:39.

Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. Его пожелания были опубликованы на официальном портале администрации Сургута. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сургута! День России — это праздник единения и славы нашей великой страны. Мы с гордостью вспоминаем о тех, кто делал и делает Россию сильной. Мы верим в нашу страну. Гордимся ее настоящим и творим будущее. Сургут и сам — пример мощи России. Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства», — отметил Филатов. Региону сегодня исполнилось 429 лет. Ранее URA.RU писало, что Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь 2023 года. Малыш появился на свет в 01:39.