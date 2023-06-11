11 июня 2023
10 июня 2023
09 июня 2023

Глава Сургута обратился к жителям региона в День города

Глава Сургута поздравил жителей с Днем России и Днем города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Мэр Сургута поздравил жителей города сразу с двумя праздниками Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. Его пожелания были опубликованы на официальном портале администрации Сургута.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сургута! День России — это праздник единения и славы нашей великой страны. Мы с гордостью вспоминаем о тех, кто делал и делает Россию сильной. Мы верим в нашу страну. Гордимся ее настоящим и творим будущее. Сургут и сам — пример мощи России. Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства», — отметил Филатов. Региону сегодня исполнилось 429 лет.

Ранее URA.RU писало, что Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь 2023 года. Малыш появился на свет в 01:39.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. Его пожелания были опубликованы на официальном портале администрации Сургута. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сургута! День России — это праздник единения и славы нашей великой страны. Мы с гордостью вспоминаем о тех, кто делал и делает Россию сильной. Мы верим в нашу страну. Гордимся ее настоящим и творим будущее. Сургут и сам — пример мощи России. Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства», — отметил Филатов. Региону сегодня исполнилось 429 лет. Ранее URA.RU писало, что Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь 2023 года. Малыш появился на свет в 01:39.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...