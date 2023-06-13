Больной раком свердловчанин остался без помощи врачей из-за страхов перед чиновниками

13 июня 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

На лечение некоторых больных раком в регионе не хватает средств Фото: Анна Майорова © URA.RU Онкобольной свердловчанин написал жалобу в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из-за того, что его запланированное лечение перенесли на месяц. Пациенту, по его словам, объяснили врачи, что больница уже оштрафована за превышение квот. Мужчина заподозрил, что действия сотрудников фонда приводят к повышению смертности населения и социальной дестабилизации. Обращение имеется в распоряжении URA.RU. «Седьмого июня было запланировано мое лечение в дневном стационаре ЦГКБ 3 по поводу моего онкологического заболевания, однако в лечении в установленные сроки мне было отказано, а явка для предполагаемой госпитализации перенесена на месяц. Предположу, что в вашей организации имеются сотрудники, обладающие медицинской квалификацией, поэтому они без труда определят недопустимость затягивания процесса лечения», — обратился к сотрудникам екатеринбуржец. Статья по теме На свердловских онкобольных не хватает денег Мужчине, по его словам, объяснили, что больницей уже «выбраны квоты», а само учреждение оштрафовано за оказание медицинской помощи. «Это говорит о дефектах планирования и распределения средств: онкология не является стихийным бедствием, и потому вероятность обращения легко просчитывается. Значит есть виновные в повышении смертности населения, утяжеления заболевания и, соответственно, социальной дестабилизации. Было бы интересно узнать их фио», — продолжил пациент. Ответ он рекомендовал направить на электронную почту, а не звонить по телефону. «Я раздражен и могу нагрубить», — объяснил страховщикам мужчина. Как пояснил URA.RU источник в региональном минздраве, таких жалоб по Свердловской области — сотни. В подавляющем большинстве они связаны с переносом химиотерапии — одним из самых дорогостоящих видов лечения онкобольных. Переносы в свою очередь связаны с отсутствием финансирования от ТФОМС, который поставил уральские больницы в жесткие условия, говорит инсайдер. «В 2023 году фонд выставил свердловским больницам поквартальный план по лечению препаратами. Если больница превышает объемы по оказанию помощи и лечит пациентов из каких-то своих средств, сверхзатраты им не просто не компенсируют, а штрафуют. Суммы гигантские, на десятки миллионов. То есть врачи спасают жизни людей, для которых промедление смерти подобно, а их за это наказывают! У нас в стране даже за уголовное преступление не судят дважды», — поражается собеседник агентства. Новость по теме Онколог рассказал, кто находится в группе повышенного риска заболевания раком Под самым сильным ударом оказалась одна из больниц Екатеринбурга, которой, по информации другого источника, за перерасход квот ТФОМС выставил штраф в 97 миллионов рублей. Перед этим медицинскому учреждению, по данным инсайдера, точно такая же сумма не была оплачена за лечение больных сверх плана. «Эта клиника пострадала больше всех, потому что у них огромный объем по маршрутизации, и они очень много помогали другим больницам, брали чужих пациентов на себя. Теперь там, по примерным подсчетам, за июнь не будет оказана помощь 450 людям. А ведь под ударом оказались все больницы региона и областной онкодиспансер, это сотни людей, их здоровье, их жизни», — продолжает собеседник. За комментарием корреспондент обратился в свердловский минздрав. «Всем пациентам будет оказана помощь. Если возникли проблемы — необходимо обратиться в администрации больниц», — заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. Также запрос по теме был отправлен в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области. Ответ на него на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онкобольной свердловчанин написал жалобу в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из-за того, что его запланированное лечение перенесли на месяц. Пациенту, по его словам, объяснили врачи, что больница уже оштрафована за превышение квот. Мужчина заподозрил, что действия сотрудников фонда приводят к повышению смертности населения и социальной дестабилизации. Обращение имеется в распоряжении URA.RU. «Седьмого июня было запланировано мое лечение в дневном стационаре ЦГКБ 3 по поводу моего онкологического заболевания, однако в лечении в установленные сроки мне было отказано, а явка для предполагаемой госпитализации перенесена на месяц. Предположу, что в вашей организации имеются сотрудники, обладающие медицинской квалификацией, поэтому они без труда определят недопустимость затягивания процесса лечения», — обратился к сотрудникам екатеринбуржец. Мужчине, по его словам, объяснили, что больницей уже «выбраны квоты», а само учреждение оштрафовано за оказание медицинской помощи. «Это говорит о дефектах планирования и распределения средств: онкология не является стихийным бедствием, и потому вероятность обращения легко просчитывается. Значит есть виновные в повышении смертности населения, утяжеления заболевания и, соответственно, социальной дестабилизации. Было бы интересно узнать их фио», — продолжил пациент. Ответ он рекомендовал направить на электронную почту, а не звонить по телефону. «Я раздражен и могу нагрубить», — объяснил страховщикам мужчина. Как пояснил URA.RU источник в региональном минздраве, таких жалоб по Свердловской области — сотни. В подавляющем большинстве они связаны с переносом химиотерапии — одним из самых дорогостоящих видов лечения онкобольных. Переносы в свою очередь связаны с отсутствием финансирования от ТФОМС, который поставил уральские больницы в жесткие условия, говорит инсайдер. «В 2023 году фонд выставил свердловским больницам поквартальный план по лечению препаратами. Если больница превышает объемы по оказанию помощи и лечит пациентов из каких-то своих средств, сверхзатраты им не просто не компенсируют, а штрафуют. Суммы гигантские, на десятки миллионов. То есть врачи спасают жизни людей, для которых промедление смерти подобно, а их за это наказывают! У нас в стране даже за уголовное преступление не судят дважды», — поражается собеседник агентства. Под самым сильным ударом оказалась одна из больниц Екатеринбурга, которой, по информации другого источника, за перерасход квот ТФОМС выставил штраф в 97 миллионов рублей. Перед этим медицинскому учреждению, по данным инсайдера, точно такая же сумма не была оплачена за лечение больных сверх плана. «Эта клиника пострадала больше всех, потому что у них огромный объем по маршрутизации, и они очень много помогали другим больницам, брали чужих пациентов на себя. Теперь там, по примерным подсчетам, за июнь не будет оказана помощь 450 людям. А ведь под ударом оказались все больницы региона и областной онкодиспансер, это сотни людей, их здоровье, их жизни», — продолжает собеседник. За комментарием корреспондент обратился в свердловский минздрав. «Всем пациентам будет оказана помощь. Если возникли проблемы — необходимо обратиться в администрации больниц», — заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. Также запрос по теме был отправлен в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области. Ответ на него на момент публикации не поступил.