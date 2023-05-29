Эколог: к каким болезням приведет рекордное за 17 лет загрязнение воздуха в РФ

Эколог Каюмов: рекордное за 17 лет загрязнение воздуха в РФ приведет к росту онкозаболеваний

29 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Из-за рекордного загрязнения воздуха в РФ могут развиться онкозаболевания, заявил эколог Асхат Каюмов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из-за загрязнения воздуха ухудшается здоровье у людей с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и развивает онкозаболевания. Об этом заявил председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. В России отметили самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет «Обостряются первичные заболевания у астматиков, аллергиков, сердечников, а потом рост онкозаболеваний, если не сократится количество грязи в воздухе. А дальше — смертность, депопуляция в стране», — заявил он в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что в регионах РФ населения уже становится меньше. В России зафиксировано самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет. Эксперт заявил, что бизнес несерьезно относится к экологическим проблемам. Предприятия фактически полностью освобождены от контроля государства из-за коронавируса и спецоперации на Украине. «Растет количество внештатных ситуаций с пожарами, с утечками, с выбросами загрязняющих веществ», — сообщает Каюмов. Эксперт подчеркивает, что через пять лет проблема не решится, потому что после начала СВО в России разрешено собирать автомобили с двигателями класса ЕВРО 0. По словам Каюмова, до 70% выбросов дает транспорт в городе. Ранее стало известно об опасности смога от горящих лесов. Смог может спровоцировать развитие онкологического заболевания у человека. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Также фактором, который повышает риск развития онкозаболеваний являются мутации, передающиеся по наследству. Об этом рассказал замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за загрязнения воздуха ухудшается здоровье у людей с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и развивает онкозаболевания. Об этом заявил председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. В России отметили самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет «Обостряются первичные заболевания у астматиков, аллергиков, сердечников, а потом рост онкозаболеваний, если не сократится количество грязи в воздухе. А дальше — смертность, депопуляция в стране», — заявил он в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что в регионах РФ населения уже становится меньше. В России зафиксировано самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет. Эксперт заявил, что бизнес несерьезно относится к экологическим проблемам. Предприятия фактически полностью освобождены от контроля государства из-за коронавируса и спецоперации на Украине. «Растет количество внештатных ситуаций с пожарами, с утечками, с выбросами загрязняющих веществ», — сообщает Каюмов. Эксперт подчеркивает, что через пять лет проблема не решится, потому что после начала СВО в России разрешено собирать автомобили с двигателями класса ЕВРО 0. По словам Каюмова, до 70% выбросов дает транспорт в городе. Ранее стало известно об опасности смога от горящих лесов. Смог может спровоцировать развитие онкологического заболевания у человека. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Также фактором, который повышает риск развития онкозаболеваний являются мутации, передающиеся по наследству. Об этом рассказал замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов.