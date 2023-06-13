Ключевой оркестр Тюменской области объяснил причину расширения коллектива

Тюменский филармонический оркестр расширит коллектив к новому сезону

В оркестр ищут 11 новых музыкантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В преддверии главного фестиваля Тюменской области «Лето в Тобольском Кремле» в Тюменском филармоническом оркестре (ТФО) объявили конкурс на 11 различных вакансий. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) пояснили URA.RU, что решение было принято согласно планам.

«Идет планомерная кадровая работа по расширению оркестра», — сообщили в пресс-службе ТКТО. Там уточнили, что изменения в коллективе произойдут только в следующем сезоне. Сейчас же будет проводиться конкурс, который пройдет в два этапа. Первый тур отбора проведут онлайн, второй пройдет очно в Тюмени

Как указано в соцсетях Тюменской филармонии, конкурс объявлен на 11 вакансий. Коллективу, в частности, требуются трубачи, флейтист и скрипач. «Заработная плата высокая, условия будут озвучены каждому соискателю лично по итогам первого тура», — сообщается в telegram-канале учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что этот Тюменский филармонический оркестр будет принимать участие в фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Коллектив сыграет совместно с известными исполнителями Леонидом Агутиным и Игорем Бутманом. После этого главный дирижер и художественный руководитель ТФО Юрий Медяник рассказал, что по итогам выступления с Агутиным также будет записан совместный альбом.