13 июня 2023

Путин назначил главу суда Березников

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Приговор Сергею Мануйлову, бывшему директору СК Гринфлайт, в суде центрального района. Челябинск, оглашение приговора, шершикова ирина, судья
Скоро судьи начнут выносить решения Фото:

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов в Пермском крае. В том числе, на должности утвержден председатель Березниковского городского суда. Им стала Ксения Баязитова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Ксения Баязитова — на должность председателя Березниковского городского суда Пермского края», — говорится в сообщении Пермского краевого суда в Telegram.

Также судьями Пермского краевого суда стали Вероника Александрова и Полина Делидова, судьей Березниковского городского суда — Альфина Рябова, судьями Дзержинского районного суда Перми Анна Зайцева и Анастасия Тархова. Также на должность судьи Лысьвенского городского суда назначена Екатерина Носкова.

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов в Пермском крае. В том числе, на должности утвержден председатель Березниковского городского суда. Им стала Ксения Баязитова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Ксения Баязитова — на должность председателя Березниковского городского суда Пермского края», — говорится в сообщении Пермского краевого суда в Telegram. Также судьями Пермского краевого суда стали Вероника Александрова и Полина Делидова, судьей Березниковского городского суда — Альфина Рябова, судьями Дзержинского районного суда Перми Анна Зайцева и Анастасия Тархова. Также на должность судьи Лысьвенского городского суда назначена Екатерина Носкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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