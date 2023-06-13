Путин назначил главу суда Березников

14 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Скоро судьи начнут выносить решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов в Пермском крае. В том числе, на должности утвержден председатель Березниковского городского суда. Им стала Ксения Баязитова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Ксения Баязитова — на должность председателя Березниковского городского суда Пермского края», — говорится в сообщении Пермского краевого суда в Telegram. Также судьями Пермского краевого суда стали Вероника Александрова и Полина Делидова, судьей Березниковского городского суда — Альфина Рябова, судьями Дзержинского районного суда Перми Анна Зайцева и Анастасия Тархова. Также на должность судьи Лысьвенского городского суда назначена Екатерина Носкова.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов в Пермском крае. В том числе, на должности утвержден председатель Березниковского городского суда. Им стала Ксения Баязитова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Ксения Баязитова — на должность председателя Березниковского городского суда Пермского края», — говорится в сообщении Пермского краевого суда в Telegram. Также судьями Пермского краевого суда стали Вероника Александрова и Полина Делидова, судьей Березниковского городского суда — Альфина Рябова, судьями Дзержинского районного суда Перми Анна Зайцева и Анастасия Тархова. Также на должность судьи Лысьвенского городского суда назначена Екатерина Носкова.