Путин назначил главу суда Березников

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов в Пермском крае. В том числе, на должности утвержден председатель Березниковского городского суда. Им стала Ксения Баязитова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указом главы государства судьями федеральных судов в Прикамье назначены: Ксения Баязитова — на должность председателя Березниковского городского суда Пермского края», — говорится в сообщении Пермского краевого суда в Telegram.
Также судьями Пермского краевого суда стали Вероника Александрова и Полина Делидова, судьей Березниковского городского суда — Альфина Рябова, судьями Дзержинского районного суда Перми Анна Зайцева и Анастасия Тархова. Также на должность судьи Лысьвенского городского суда назначена Екатерина Носкова.
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