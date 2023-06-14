14 июня 2023

Текслер обсудил с белорусским послом создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер в Санкт-Петербурге обсудил открытие авиасообщения со столицей Беларуси Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым 15 июня обсудил создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Как сообщила пресс-служба главы региона, диалог состоялся на полях Петербургского международного экономического форума.

«Прорабатывается организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск-Минск. Этот и другие вопросы Алексей Текслер обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

Также речь шла об увеличении товарооборота с Беларусью. За январь — март 2023 года показатель составил 127,7 млн долларов США. Прирост составил 132,7% к аналогичному периоду 2022 года. В Минске с апреля 2023 года постоянно действует выставочный павильон продукции региона. В настоящее время в нем представлены 25 предприятий.

«Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример мы будем тиражировать. В условиях ухода многих западных брендов оказалось, что у нас много качественной и доступной продукции для обмена. Вы один из важнейших для нас регионов-партнеров в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении», — отметил Крутой.

На встрече обсудили вопросы кооперации ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» и ПАО «ММК», «БелАЗ-холдинг» и АО «Кемма», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и ОАО «Белкард». Было заявлено о проработке вопроса открытия на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета учебного класса «Беларус». Он будет функционировать при участии Минского тракторного завода. В диалоге также затронули темы культурного обмена с Беларусью.

На встрече также подняли вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в образовательной и культурной сферах
На встрече также подняли вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в образовательной и культурной сферах
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым 15 июня обсудил создание авиамаршрута Челябинск — Минск. Как сообщила пресс-служба главы региона, диалог состоялся на полях Петербургского международного экономического форума. «Прорабатывается организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск-Минск. Этот и другие вопросы Алексей Текслер обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. Также речь шла об увеличении товарооборота с Беларусью. За январь — март 2023 года показатель составил 127,7 млн долларов США. Прирост составил 132,7% к аналогичному периоду 2022 года. В Минске с апреля 2023 года постоянно действует выставочный павильон продукции региона. В настоящее время в нем представлены 25 предприятий. «Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример мы будем тиражировать. В условиях ухода многих западных брендов оказалось, что у нас много качественной и доступной продукции для обмена. Вы один из важнейших для нас регионов-партнеров в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении», — отметил Крутой. На встрече обсудили вопросы кооперации ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» и ПАО «ММК», «БелАЗ-холдинг» и АО «Кемма», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и ОАО «Белкард». Было заявлено о проработке вопроса открытия на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета учебного класса «Беларус». Он будет функционировать при участии Минского тракторного завода. В диалоге также затронули темы культурного обмена с Беларусью.
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