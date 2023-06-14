Екатеринбуржца поймали при попытке уехать в Сирию к террористам

15 июня 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Сирии екатеринбуржец намеревался вступить в запрещенную в России террористическую организацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уроженец среднеазиатской республики, проживающий в Екатеринбурге, был пойман в Казани при попытке уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали URA.RU представители свердловских главных управлений МВД и СКР. «По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, с целью вступить в террористическую организацию, запрещенную в Российской Федерации, и участвовать в ее составе в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики, попытался перебраться в иностранное государство. Однако по независящим от него обстоятельствам он не смог этого сделать», — сообщил представитель регионального СУ СКР Максим Чалков. В дальнейшем мужчина обосновался в Екатеринбурге. Свердловские оперативники из Центра по противодействию экстремизму выявили попытку выезда обвиняемого за рубеж, он был задержан в Казани и сейчас содержится под стражей. «С его слов, окончил санкт-петербургский университет по экономической специальности. Ранее являлся наркозависимым, но якобы сумел избавиться от этого пагубного пристрастия. А вскоре увлекся другим не менее опасным явлением, которое едва не вовлекло его в ряды запрещенной в нашей стране организации», — добавил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Мужчине предъявлено обвинение по статьям ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 208. Ему грозит уголовная ответственность на срок порядка 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец среднеазиатской республики, проживающий в Екатеринбурге, был пойман в Казани при попытке уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали URA.RU представители свердловских главных управлений МВД и СКР. «По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, с целью вступить в террористическую организацию, запрещенную в Российской Федерации, и участвовать в ее составе в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики, попытался перебраться в иностранное государство. Однако по независящим от него обстоятельствам он не смог этого сделать», — сообщил представитель регионального СУ СКР Максим Чалков. В дальнейшем мужчина обосновался в Екатеринбурге. Свердловские оперативники из Центра по противодействию экстремизму выявили попытку выезда обвиняемого за рубеж, он был задержан в Казани и сейчас содержится под стражей. «С его слов, окончил санкт-петербургский университет по экономической специальности. Ранее являлся наркозависимым, но якобы сумел избавиться от этого пагубного пристрастия. А вскоре увлекся другим не менее опасным явлением, которое едва не вовлекло его в ряды запрещенной в нашей стране организации», — добавил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Мужчине предъявлено обвинение по статьям ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 208. Ему грозит уголовная ответственность на срок порядка 10 лет.