Сын челябинского экс-чиновника осужден за призыв к терроризму. Скрин

15 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Василия Сбитнева к 400-тысячному штрафу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанного ФСБ сына вице-мэра Озерска (Челябинская обалсть) Ивана Сбитнева Василия признали виновным в призывах к терроризму. Информация об этом появилась на сайте Центрального окружного военного суда. «13 июня Сбитневу вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“)», — говорится на сайте суда. По данным URA.RU, Сбитневу назначили наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. В пресс-службе УФСБ ранее сообщили о задержании и наказании местного жителя, обвиняемого в призывах к терроризму. Однако называть имя осужденного в ведомстве не стали. Там сообщили, что мужчина писал о террористических актах в своем telegram-канале. В своих постах он призывал к насилию в отношении органов власти и сотрудников правопорядка. Василию Сбитневу вынесли обвинительный приговор Скрин: сайт Центрального окружного военного суда

Задержанного ФСБ сына вице-мэра Озерска (Челябинская обалсть) Ивана Сбитнева Василия признали виновным в призывах к терроризму. Информация об этом появилась на сайте Центрального окружного военного суда. «13 июня Сбитневу вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“)», — говорится на сайте суда. По данным URA.RU, Сбитневу назначили наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. В пресс-службе УФСБ ранее сообщили о задержании и наказании местного жителя, обвиняемого в призывах к терроризму. Однако называть имя осужденного в ведомстве не стали. Там сообщили, что мужчина писал о террористических актах в своем telegram-канале. В своих постах он призывал к насилию в отношении органов власти и сотрудников правопорядка.