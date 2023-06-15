Сын челябинского экс-чиновника осужден за призыв к терроризму. Скрин

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил Василия Сбитнева к 400-тысячному штрафу Фото:

Задержанного ФСБ сына вице-мэра Озерска (Челябинская обалсть) Ивана Сбитнева Василия признали виновным в призывах к терроризму. Информация об этом появилась на сайте Центрального окружного военного суда.

«13 июня Сбитневу вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“)», — говорится на сайте суда.

По данным URA.RU, Сбитневу назначили наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

В пресс-службе УФСБ ранее сообщили о задержании и наказании местного жителя, обвиняемого в призывах к терроризму. Однако называть имя осужденного в ведомстве не стали. Там сообщили, что мужчина писал о террористических актах в своем telegram-канале. В своих постах он призывал к насилию в отношении органов власти и сотрудников правопорядка.

Василию Сбитневу вынесли обвинительный приговор
Василию Сбитневу вынесли обвинительный приговор

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Задержанного ФСБ сына вице-мэра Озерска (Челябинская обалсть) Ивана Сбитнева Василия признали виновным в призывах к терроризму. Информация об этом появилась на сайте Центрального окружного военного суда. «13 июня Сбитневу вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“)», — говорится на сайте суда. По данным URA.RU, Сбитневу назначили наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. В пресс-службе УФСБ ранее сообщили о задержании и наказании местного жителя, обвиняемого в призывах к терроризму. Однако называть имя осужденного в ведомстве не стали. Там сообщили, что мужчина писал о террористических актах в своем telegram-канале. В своих постах он призывал к насилию в отношении органов власти и сотрудников правопорядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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