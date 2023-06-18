Как собрать ребенка в детский лагерь: инструкция

Перед отправкой ребенка в лагерь нужно перепроверить все документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В летний период родители зачастую отправляют своих детей в детский лагерь. URA.RU приводит инструкцию, какие вещи необходимо собрать ребенку.

Что ребенок должен взять с собой в лагерь?

Медицинские документы

В первую очередь необходимо подготовить ряд медицинских документов, без которых ребенка в лагерь не примут. Всего их три:

справка о здоровье по форме 079/у;

справка об отсутствии инфекций;

справка о прививках.

Средства личной гигиены

Средства личной гигиены — это набор, необходимый любому человеку, отправляющемуся в длительное путешествие. Он включает в себя несколько вещей: шампунь, мыло, зубную пасту. Также в лагерь будет не лишним взять влажные салфетки с антисептиком и средства от комаров. Ребенку также нужно объяснить, что этими средствами личной гигиены нельзя делиться с другими детьми.

Одежда для лагеря

Чтобы ребенок себя комфортно чувствовал в лагере, который предполагает частые прогулки на природе, ему необходим определенный набор одежды. Например, это рубашка с длинными рукавами или куртка. Также ребенку нужна удобная закрытая обувь, которую можно без затруднений надеть на носок.

Что в лагерь брать не стоит?

Перед отправкой ребенка в лагерь стоит проследить, чтобы он не брал с собой лишние вещи. В первую очередь — это продукты. В лагере детей кормят, а домашние продукты могут испортиться.

Также в целях безопасности не надо давать ребенку медицинские лекарства кроме тех, которые ребенок принимает постоянно. Все необходимые лекарственные препараты есть в медпункте лагеря.

При отправке ребенка в лагерь ребенку нужно напомнить, что при любом недомогании стоит обращаться к местному медработнику. Как его найти может объяснить вожатый.