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Челябинская область лидирует по выдаче ипотеки в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготная ипотека в регионе с 1 июля 2023 станет более доступной для детей-сирот Фото:

Челябинская область лидирует по выдаче льготных ипотечных кредитов в УрФО. Регион на третьем месте, пока его обгоняют только Тюменская и Свердловская области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Прирост выданных ипотечных кредитов в Челябинской области с начала 2023 года составил +24,1%, что превышает средние показатели прироста как по УрФО (+19,2%), так и по Российской Федерации (+12,8%). По состоянию на первое мая в регионе было выдано кредитов более чем на 10 млн 535 тысяч рублей» — сообщили в ведомстве.

На данный момент в рейтинге лидируют Тюменская и Свердловская области, где было выдано более 8 тысяч кредитов на сумму более 34 млн рублей (Тюменская область) и более 32 млн рублей (Свердловская область). Также в пресс-службе отметили, что с 1 июля 2023 года льготная ипотека станет более доступной для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет использования государством нового инструмента по обеспечению жильем — выдачи сертификатов.

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Челябинская область лидирует по выдаче льготных ипотечных кредитов в УрФО. Регион на третьем месте, пока его обгоняют только Тюменская и Свердловская области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Прирост выданных ипотечных кредитов в Челябинской области с начала 2023 года составил +24,1%, что превышает средние показатели прироста как по УрФО (+19,2%), так и по Российской Федерации (+12,8%). По состоянию на первое мая в регионе было выдано кредитов более чем на 10 млн 535 тысяч рублей» — сообщили в ведомстве. На данный момент в рейтинге лидируют Тюменская и Свердловская области, где было выдано более 8 тысяч кредитов на сумму более 34 млн рублей (Тюменская область) и более 32 млн рублей (Свердловская область). Также в пресс-службе отметили, что с 1 июля 2023 года льготная ипотека станет более доступной для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет использования государством нового инструмента по обеспечению жильем — выдачи сертификатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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