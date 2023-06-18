Челябинская область лидирует по выдаче ипотеки в УрФО

Льготная ипотека в регионе с 1 июля 2023 станет более доступной для детей-сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область лидирует по выдаче льготных ипотечных кредитов в УрФО. Регион на третьем месте, пока его обгоняют только Тюменская и Свердловская области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Прирост выданных ипотечных кредитов в Челябинской области с начала 2023 года составил +24,1%, что превышает средние показатели прироста как по УрФО (+19,2%), так и по Российской Федерации (+12,8%). По состоянию на первое мая в регионе было выдано кредитов более чем на 10 млн 535 тысяч рублей» — сообщили в ведомстве.

На данный момент в рейтинге лидируют Тюменская и Свердловская области, где было выдано более 8 тысяч кредитов на сумму более 34 млн рублей (Тюменская область) и более 32 млн рублей (Свердловская область). Также в пресс-службе отметили, что с 1 июля 2023 года льготная ипотека станет более доступной для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет использования государством нового инструмента по обеспечению жильем — выдачи сертификатов.