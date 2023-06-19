Труп животного на пляже в Крыму не угрожает пляжному сезону

19 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Туша животного на берегу не несет угрозы отдыхающим, уверены эксперты (архивный снимок) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Ялте (Крым) на пляже обнаружили труп животного: свиньи или кабана. В соцсетях обсуждают, что это якобы может стать причиной распространения опасных заболеваний, а пляжный сезон под угрозой срыва. Однако сразу два специалиста в области эпидемиологии заявили URA.RU, что эти опасения напрасны. Об этом агентству стало известно в рамках проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В пабликах обсуждают, что труп животного может стать причиной заболевания холерой, кишечной палочкой или сальмонеллой. Но российский микробиолог, автор книг и статей по истории эпидемий особо опасных заболеваний Михаил Супотницкий считает, что этот единичный случай не может стать угрозой для пляжного сезона. «Трупы животных не обязательно могут спровоцировать заболевания. Плюс это единичный случай», — сказал эксперт. Он уверен, что местные специалисты ликвидируют труп животного, никакой катастрофы не произойдет. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что, например, холера передается от больного человека к человеку чаще всего оральным способом. «Заразиться от животного нельзя», — сказал он. Специалист также уверен, что никакой угрозы нет. «Московский комсомолец» приводит версию, что труп животного могло принести на пляж после взрыва на Каховской ГЭС. URA.RU не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. По другим данным, на пляж прибило кабана из Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом пишет telegram-канал «ЧП / Крым». Однако сразу два представителя заповедника опровергли URA.RU эту информацию. Вооруженные силы Украины, напомним, нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день. В Ялте на пляж выбросило труп животного Фото: скрин поста из паблика «ЧП / КРЫМ» в Telegram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ялте (Крым) на пляже обнаружили труп животного: свиньи или кабана. В соцсетях обсуждают, что это якобы может стать причиной распространения опасных заболеваний, а пляжный сезон под угрозой срыва. Однако сразу два специалиста в области эпидемиологии заявили URA.RU, что эти опасения напрасны. Об этом агентству стало известно в рамках проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В пабликах обсуждают, что труп животного может стать причиной заболевания холерой, кишечной палочкой или сальмонеллой. Но российский микробиолог, автор книг и статей по истории эпидемий особо опасных заболеваний Михаил Супотницкий считает, что этот единичный случай не может стать угрозой для пляжного сезона. «Трупы животных не обязательно могут спровоцировать заболевания. Плюс это единичный случай», — сказал эксперт. Он уверен, что местные специалисты ликвидируют труп животного, никакой катастрофы не произойдет. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что, например, холера передается от больного человека к человеку чаще всего оральным способом. «Заразиться от животного нельзя», — сказал он. Специалист также уверен, что никакой угрозы нет. «Московский комсомолец» приводит версию, что труп животного могло принести на пляж после взрыва на Каховской ГЭС. URA.RU не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. По другим данным, на пляж прибило кабана из Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом пишет telegram-канал «ЧП / Крым». Однако сразу два представителя заповедника опровергли URA.RU эту информацию. Вооруженные силы Украины, напомним, нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день.