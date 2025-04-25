Путин устроит жесткий аудит для поиска воров в гособоронзаказе

Президент России Владимир Путин устроил аудит в оборонно-промышленном комплексе. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности 25 апреля он обсудил развитие отрасли, а одним из основных докладчиков стал генеральный прокурор Игорь Краснов. Как объяснил URA.RU политолог Марат Баширов, это говорит о том, что скоро могут появиться новые уголовные дела, связанные с хищениями при гособоронзаказе.
«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса», — объявил Путин. Он отметил, что с докладами выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генпрокурор Игорь Краснов. Дальнейшее заседание Совбеза проходило в закрытом режиме.
На расширенном заседании Генпрокуратуры 19 марта Путин призвал бороться с коррупцией и уделять повышенное внимание тому, как расходуются средства, направляемые на гособоронзаказ. Тогда Краснов сказал, что ведомство уделяет особое внимание «состоянию законности в войсках». По его словам, совместная с Минобороны работа позволяет «оперативно преодолевать проблемы комплектования воинских частей, поставки в них востребованных средств вооружений, боеприпасов». С 2023 года Генпрокуратура ввела особый режим надзора в «оборонке» для содействия в выполнении гособоронзаказа.
Выступление Краснова с докладом на Совбезе говорит о том, что в ОПК идет серьезный аудит, считает политолог Марат Баширов. «Прокуратура — надзирающий орган. Если Краснов докладывает на Совбезе, а потом пресс-служба Кремля дает об информацию, мы можем предполагать, что через какое-то время появится конкретика.
Это могут быть хищения, искажения, когда заказали одно, а сделали другое, или что-то, связанное со срывом сроков исполнения гособоронзаказа. Это слишком сложная и одновременно важная для страны тема, такие преступления ведут к потерям человеческих жизней», — объяснил Баширов.
Ранее против руководителей пермского телефонного завода «Телта» завели уголовное дело, им инкриминируется хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе. В апреле также произошел другой случай: суд арестовал имущество начальника автобронетанковой службы ЦВО Дениса Путилова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения гособоронзаказа.
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