Бывший свердловский топ-чиновник стал вице-премьером Забайкалья

Игорь Дубровин известен также как финалист «Лидеров России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Дубровин, покинувший, как и анонсировало URA.RU, кресло директора свердловского управления капстроительства (УКС) назначен вице-премьером Забайкалья. Он будет курировать сразу три ведомства — министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, госинспекцию края в части строительного контроля и госслужбу по охране объектов культурного наследия, сказано на официальном портале правительства

«Вице-премьера на оперативном совещании представил глава региона Александр Осипов», — уточнили в пресс-службе. Пока Дубровин работает с приставкой «и. о.».

О его скором отъезде в другой регион URA.RU сообщило 1 июня. Дубровин возглавил УКС в октябре 2020 года. Управление выступает оператором строительства не только спортивных сооружений (в частности, объектов отмененной Универсиады), но и, например, соцобъектов по всему региону.

До этого Дубровин возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года). В статусе замминистра строительства он, кстати, доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Место Дубровина в УКСе занял замначальника департамента образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.