Мэр Екатеринбурга пролоббировал назначение в свердловском правительстве

По какой причине Алексей Орлов решил перевести Ладейщикова в кабмин, неясно Фото: Московец Илья © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пролоббировал своего человека на должность директора свердловского управления капстроительства (УКС). Им стал Михаил Ладейщиков, замглавы городского департамента образования. Назначение, по данным URA.RU, согласовал губернатор Евгений Куйвашев.

«Скорее всего, на новую работу Ладейщиков выйдет 19 июня», — поделился источник агентства в кабмине. «В департаменте информационной политики Свердловской области нет данных», — прокомментировали в ДИПе.

По какой причине Орлов взялся трудоустраивать в «область» Ладейщикова, доподлинно не известно. Опрошенные корреспондентом чиновники мэрии находят это странным: Ладейщиков считается одним из эффективнейших менеджеров администрации. Под его надзором с 2016 года было возведено и отремонтировано 30 школ, а скандалы со школьным питанием превратились в историческую справку.

В 2011—2016 годах Ладейщиков работал в строительном комитете мэрии. А до этого в течение пяти лет трудился в компаниях «Монолит-Екатеринбург» и «Строительно-Монтажное Управление №3». Там он участвовал в строительстве гостиницы Novotel, ТРЦ Crystals, офисного центра «Татищев» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В статусе директора УКСа Ладейщикову предстоит принимать объекты отмененной Универсиады (Международный фестиваль университетского спорта), а также курировать строительство школ, больниц и других соцобъектов по всему региону.

Пока еще действующий глава УКСа Игорь Дубровин, по данным URA.RU, уезжает в другой регион. Ранее считалось, что его место может занять самый критикуемый вице-мэр Екатеринбурга — Алексей Бубнов (транспорт и благоустройство).