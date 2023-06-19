Крупнейший металлургический завод Свердловской области массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, сталевар, профессия, мотовилиха, металлург, техническая специальность, промышленность россии
ОАО «КУЗОЦМ» ищет сотрудников Фото:

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») массово ищет сотрудников. Предприятие является лидером отрасли цветной металлообработки в РФ. Продукция завода используется в различных отраслях, в том числе и в авиационной технике. На данный момент компания нуждается в 109 сотрудниках.

Предприятие предлагает социальный пакет, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. Также будущих сотрудников ОАО «КУЗОЦМ» ожидает насыщенная корпоративная жизнь.

ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Менеджер по закупу материалов;
  • Специалист в области защиты окружающей среды;
  • Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;
  • Энергетик цеха;
  • Лаборант спектрального анализа;
  • Менеджер по продажам;
  • Лаборант спектрального анализа;
  • Аппаратчик в производстве металлических порошков;
  • Повар;
  • Мастер производства;
  • Инженер программист (1С);
  • Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений;
  • Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, итд.

В соответствии с требованиями рынка на предприятии ведутся крупномасштабные работы по реконструкции, модернизации, приобретению и установке нового оборудования. Также активно осваиваются новые технологии.

Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» ищет сотрудников. Комбинат нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») массово ищет сотрудников. Предприятие является лидером отрасли цветной металлообработки в РФ. Продукция завода используется в различных отраслях, в том числе и в авиационной технике. На данный момент компания нуждается в 109 сотрудниках. Предприятие предлагает социальный пакет, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. Также будущих сотрудников ОАО «КУЗОЦМ» ожидает насыщенная корпоративная жизнь. ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов: В соответствии с требованиями рынка на предприятии ведутся крупномасштабные работы по реконструкции, модернизации, приобретению и установке нового оборудования. Также активно осваиваются новые технологии. Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» ищет сотрудников. Комбинат нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...