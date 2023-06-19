Крупнейший металлургический завод Свердловской области массово ищет сотрудников

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») массово ищет сотрудников. Предприятие является лидером отрасли цветной металлообработки в РФ. Продукция завода используется в различных отраслях, в том числе и в авиационной технике. На данный момент компания нуждается в 109 сотрудниках.
Предприятие предлагает социальный пакет, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. Также будущих сотрудников ОАО «КУЗОЦМ» ожидает насыщенная корпоративная жизнь.
ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:
- Менеджер по закупу материалов;
- Специалист в области защиты окружающей среды;
- Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;
- Энергетик цеха;
- Лаборант спектрального анализа;
- Менеджер по продажам;
- Лаборант спектрального анализа;
- Аппаратчик в производстве металлических порошков;
- Повар;
- Мастер производства;
- Инженер программист (1С);
- Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений;
- Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, итд.
В соответствии с требованиями рынка на предприятии ведутся крупномасштабные работы по реконструкции, модернизации, приобретению и установке нового оборудования. Также активно осваиваются новые технологии.
Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» ищет сотрудников. Комбинат нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.
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