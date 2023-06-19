Крупнейший металлургический завод Свердловской области массово ищет сотрудников

ОАО «КУЗОЦМ» ищет сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») массово ищет сотрудников. Предприятие является лидером отрасли цветной металлообработки в РФ. Продукция завода используется в различных отраслях, в том числе и в авиационной технике. На данный момент компания нуждается в 109 сотрудниках.

Предприятие предлагает социальный пакет, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. Также будущих сотрудников ОАО «КУЗОЦМ» ожидает насыщенная корпоративная жизнь.

ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:

Менеджер по закупу материалов;

Специалист в области защиты окружающей среды;

Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;

Энергетик цеха;

Лаборант спектрального анализа;

Менеджер по продажам;

Лаборант спектрального анализа;

Аппаратчик в производстве металлических порошков;

Повар;

Мастер производства;

Инженер программист (1С);

Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений;

Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, итд.

В соответствии с требованиями рынка на предприятии ведутся крупномасштабные работы по реконструкции, модернизации, приобретению и установке нового оборудования. Также активно осваиваются новые технологии.

Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» ищет сотрудников. Комбинат нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.