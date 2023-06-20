Челябинск и Бакал свяжет новый поезд. Фото

21 июня 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Из Челябинска до Бакала и обратно с 1 июля запустят скорый пригородный поезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинска до Бакала с 1 июля можно будет доехать на новом скором поезде. Время пути займет около пяти часов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании». «Новый скорый пригородный поезд свяжет Челябинск и Бакал. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля. Маршрут проложен через Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритную, Тундуш, Бердяуш, Сатку. Время в пути составит около пяти часов», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Это первый и единственный пригородный поезд на участке «Златоуст — Бакал». Жители Сатки смогут доехать поездом до Челябинска. На рейсе будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Отправление из Челябинска в 17:40, из Бакала в 03:54. Стоимость проезда от Челябинска до Бакала и обратно равна 818,4 рубля. Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн на сайте «РЖД». Поезд из Челябинска по расписанию отходит в 17:40, из Бакала — в 03:54 Фото: telegram-канал «Свердловская ПК» По маршруту будет запущен современный подвижной состав ЭП2Д Фото: telegram-канал «Свердловская ПК»

Из Челябинска до Бакала с 1 июля можно будет доехать на новом скором поезде. Время пути займет около пяти часов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании». «Новый скорый пригородный поезд свяжет Челябинск и Бакал. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля. Маршрут проложен через Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритную, Тундуш, Бердяуш, Сатку. Время в пути составит около пяти часов», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Это первый и единственный пригородный поезд на участке «Златоуст — Бакал». Жители Сатки смогут доехать поездом до Челябинска. На рейсе будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Отправление из Челябинска в 17:40, из Бакала в 03:54. Стоимость проезда от Челябинска до Бакала и обратно равна 818,4 рубля. Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн на сайте «РЖД».