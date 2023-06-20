20 июня 2023

Челябинск и Бакал свяжет новый поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинска до Бакала и обратно с 1 июля запустят скорый пригородный поезд Фото:

Из Челябинска до Бакала с 1 июля можно будет доехать на новом скором поезде. Время пути займет около пяти часов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании».

«Новый скорый пригородный поезд свяжет Челябинск и Бакал. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля. Маршрут проложен через Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритную, Тундуш, Бердяуш, Сатку. Время в пути составит около пяти часов», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Это первый и единственный пригородный поезд на участке «Златоуст — Бакал». Жители Сатки смогут доехать поездом до Челябинска. На рейсе будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Отправление из Челябинска в 17:40, из Бакала в 03:54.

Стоимость проезда от Челябинска до Бакала и обратно равна 818,4 рубля. Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн на сайте «РЖД».

Поезд из Челябинска по расписанию отходит в 17:40, из Бакала — в 03:54
Поезд из Челябинска по расписанию отходит в 17:40, из Бакала — в 03:54
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По маршруту будет запущен современный подвижной состав ЭП2Д
По маршруту будет запущен современный подвижной состав ЭП2Д
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Из Челябинска до Бакала с 1 июля можно будет доехать на новом скором поезде. Время пути займет около пяти часов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании». «Новый скорый пригородный поезд свяжет Челябинск и Бакал. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля. Маршрут проложен через Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритную, Тундуш, Бердяуш, Сатку. Время в пути составит около пяти часов», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Это первый и единственный пригородный поезд на участке «Златоуст — Бакал». Жители Сатки смогут доехать поездом до Челябинска. На рейсе будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Отправление из Челябинска в 17:40, из Бакала в 03:54. Стоимость проезда от Челябинска до Бакала и обратно равна 818,4 рубля. Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн на сайте «РЖД».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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