Представитель посольства Индии отметил День йоги в «Сима-ленде». Фото

21 июня 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Представитель посольства Индии Праджвал заметил, что Индию и Россию очень сплотила йога Фото: компания «Сима-ленд» Представитель посольства Индии Праджвал посетил компанию «Сима-ленд», где он вместе с сотрудниками отметил День йоги. Дипломату устроили экскурсию по офису, рассказали о деятельности компании и продемонстрировали, как хорошо сотрудники владеют древней практикой совершенствования духа и тела. Об этом URA.RU рассказали представители «Сима-ленда». «Я очень рад всех вас видеть. Благодарю, что представители правительства и компания „Сима-ленд“ пригласили нас сюда, чтобы вместе отметить международный День йоги. Уже девять лет, как мы отмечаем этот праздник по всему миру, но Россия занимает первое место, где люди массово собираются и отмечают его», — заявил Праджвал. Он отметил, что в прошлом году в праздновании Дня йоги приняли участие 20 тысяч россиян. «Это показатель того, что йога соединяет нас с таким крупным государством, как Россия», — заметил индийский дипломат. Помимо встречи с почетным гостем во время празднования сотрудники компании могли попрактиковать асаны, получить талисман в виде красной шерстяной нити и нарисовать Мхенди. Приглашение представителя посольства Индии в «Сима-ленд» стало неслучайным. Ранее владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский стал почетным консулом Индии в Екатеринбурге. Его основной работой является развитие образовательных и культурных связей, например, проведение фестивалей и концертов с участием индийской стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель посольства Индии Праджвал посетил компанию «Сима-ленд», где он вместе с сотрудниками отметил День йоги. Дипломату устроили экскурсию по офису, рассказали о деятельности компании и продемонстрировали, как хорошо сотрудники владеют древней практикой совершенствования духа и тела. Об этом URA.RU рассказали представители «Сима-ленда». «Я очень рад всех вас видеть. Благодарю, что представители правительства и компания „Сима-ленд“ пригласили нас сюда, чтобы вместе отметить международный День йоги. Уже девять лет, как мы отмечаем этот праздник по всему миру, но Россия занимает первое место, где люди массово собираются и отмечают его», — заявил Праджвал. Он отметил, что в прошлом году в праздновании Дня йоги приняли участие 20 тысяч россиян. «Это показатель того, что йога соединяет нас с таким крупным государством, как Россия», — заметил индийский дипломат. Помимо встречи с почетным гостем во время празднования сотрудники компании могли попрактиковать асаны, получить талисман в виде красной шерстяной нити и нарисовать Мхенди. Приглашение представителя посольства Индии в «Сима-ленд» стало неслучайным. Ранее владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский стал почетным консулом Индии в Екатеринбурге. Его основной работой является развитие образовательных и культурных связей, например, проведение фестивалей и концертов с участием индийской стороны.