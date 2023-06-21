Свердловские выборы пройдут в два дня

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Конференция ЕР. Курган, голосование депутатов, выборы, урна для голосования, урна голосования, голосование единой россии
Участки для голосования откроются утром 9 сентября Фото:

Выборы-2023 на территории Свердловской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября. Решение на заседании 21 июня принял облизбирком, сообщили в пресс-службе комиссии.

«Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована», — заявила председатель избиркома Елена Клименко, ее слова транслировал официальный telegram-канал. Участки для избирателей будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

В этом году пройдут довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу. Также намечены десять муниципальных кампаний — в том числе выборы в гордуму Екатеринбурга.

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Выборы-2023 на территории Свердловской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября. Решение на заседании 21 июня принял облизбирком, сообщили в пресс-службе комиссии. «Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована», — заявила председатель избиркома Елена Клименко, ее слова транслировал официальный telegram-канал. Участки для избирателей будут открыты с восьми утра до восьми вечера. В этом году пройдут довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу. Также намечены десять муниципальных кампаний — в том числе выборы в гордуму Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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