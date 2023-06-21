С карты Челябинской области исчезли три населенных пункта в Троицком районе. Как следует из постановления губернатора Алексея Текслера, с инициативой исключить деревни из перечня муниципальных образований вышли депутаты района.
«Постановляю согласовать исключение из перечня муниципальных образования региона деревни и двух поселков. Один из них является остановочным пунктом Яснополянского сельского поселения», — отмечено в документе.
Из списка исключили деревню Штанное Белозерского сельского поселения, поселки Мельничный Клястицкого поселения и Карский, который являлся остановочным пунктом. Постановление об изменении состава административно-территориальных единиц региона размещено на портале официального опубликования правовых актов.
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