В Магнитогорске на территории бывшего вуза начинают строить элитный ЖК

Первый высотный дом ЖК появится вблизи улицы Сталеваров и проспекта Ленина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области на территории бывшего университета начинают строить элитный ЖК. Об этом рассказал застройщик и собственник кампании Олег Лакницкий.

«Это будет жилой квартал, имеющий очень хорошее расположение. Будет построено несколько многоэтажных секций. Территория у нового жилого комплекса будет закрытая», — сообщил Лакницкий.

По словам Лакницкого, кампания «Трест Магнитострой» уже готовится к возведению новых домов на территории бывшего Магнитогорского государственного университета (МаГУ). Площадка подготовлена, в ближайшее время начнутся строительные работы.

Первый дом появится вблизи улицы Сталеваров и проспекта Ленина. Всего застройщик возведет два дома этажностью 14 и 16 этажей.

Два года назад ДОМ.РФ проводила торги по продаже бывшего университетского комплекса. В сентябре 2021-го нашелся покупатель. В аукционе победил застройщик ООО «Магавтоцентр», предложивший за недвижимость 175,5 млн рублей при начальной цене 251,7 млн рублей. Владельцем ООО «Магавтоцентр» является бизнесмен Олег Лакницкий, гендиректор «Треста Магнитострой».