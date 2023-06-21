21 июня 2023

В Магнитогорске на территории бывшего вуза начинают строить элитный ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
Первый высотный дом ЖК появится вблизи улицы Сталеваров и проспекта Ленина Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на территории бывшего университета начинают строить элитный ЖК. Об этом рассказал застройщик и собственник кампании Олег Лакницкий.

«Это будет жилой квартал, имеющий очень хорошее расположение. Будет построено несколько многоэтажных секций. Территория у нового жилого комплекса будет закрытая», — сообщил Лакницкий.

По словам Лакницкого, кампания «Трест Магнитострой» уже готовится к возведению новых домов на территории бывшего Магнитогорского государственного университета (МаГУ). Площадка подготовлена, в ближайшее время начнутся строительные работы.

Первый дом появится вблизи улицы Сталеваров и проспекта Ленина. Всего застройщик возведет два дома этажностью 14 и 16 этажей.

Два года назад ДОМ.РФ проводила торги по продаже бывшего университетского комплекса. В сентябре 2021-го нашелся покупатель. В аукционе победил застройщик ООО «Магавтоцентр», предложивший за недвижимость 175,5 млн рублей при начальной цене 251,7 млн рублей. Владельцем ООО «Магавтоцентр» является бизнесмен Олег Лакницкий, гендиректор «Треста Магнитострой».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области на территории бывшего университета начинают строить элитный ЖК. Об этом рассказал застройщик и собственник кампании Олег Лакницкий. «Это будет жилой квартал, имеющий очень хорошее расположение. Будет построено несколько многоэтажных секций. Территория у нового жилого комплекса будет закрытая», — сообщил Лакницкий. По словам Лакницкого, кампания «Трест Магнитострой» уже готовится к возведению новых домов на территории бывшего Магнитогорского государственного университета (МаГУ). Площадка подготовлена, в ближайшее время начнутся строительные работы. Первый дом появится вблизи улицы Сталеваров и проспекта Ленина. Всего застройщик возведет два дома этажностью 14 и 16 этажей. Два года назад ДОМ.РФ проводила торги по продаже бывшего университетского комплекса. В сентябре 2021-го нашелся покупатель. В аукционе победил застройщик ООО «Магавтоцентр», предложивший за недвижимость 175,5 млн рублей при начальной цене 251,7 млн рублей. Владельцем ООО «Магавтоцентр» является бизнесмен Олег Лакницкий, гендиректор «Треста Магнитострой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...