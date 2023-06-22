Мэрия Челябинска потребовала от технопарка «Тракторозаводский» выплаты долгов

23 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спорным долгом займется арбитражный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет по управлению имуществам и земельными отношениями мэрии Челябинска потребовал с технопарка «Тракторозаводский» выплаты долгов за аренду. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма иска превысила 2,9 млн рублей. «Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска обратился с исковым заявлением к ООО «Технопарк «Тракторозаводский» о взыскании задолженности по договорам аренды. Возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда. Три договора аренды были заключены в мае 2013 года, один — в декабре 2014 года. Кроме основного долга, власти потребовали уплатить пени за просрочку платежей. Суд запросил данные о стоимости четырех земельных участков, расположенных на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Их совокупная площадь превышает 145 тысяч кв. метров. По данным публичной кадастровой карты, на начало 2022 года цена активов составляла почти 157 млн рублей. На земле стоят здания цехов и производственные сооружения. Учредителями технопарка являются минимущество региона и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Причем последней принадлежит основная доля примерно в 81% собственности. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На момент выхода новости ответы готовились. При поступлении они будут опубликованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет по управлению имуществам и земельными отношениями мэрии Челябинска потребовал с технопарка «Тракторозаводский» выплаты долгов за аренду. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма иска превысила 2,9 млн рублей. «Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска обратился с исковым заявлением к ООО «Технопарк «Тракторозаводский» о взыскании задолженности по договорам аренды. Возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда. Три договора аренды были заключены в мае 2013 года, один — в декабре 2014 года. Кроме основного долга, власти потребовали уплатить пени за просрочку платежей. Суд запросил данные о стоимости четырех земельных участков, расположенных на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Их совокупная площадь превышает 145 тысяч кв. метров. По данным публичной кадастровой карты, на начало 2022 года цена активов составляла почти 157 млн рублей. На земле стоят здания цехов и производственные сооружения. Учредителями технопарка являются минимущество региона и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Причем последней принадлежит основная доля примерно в 81% собственности. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На момент выхода новости ответы готовились. При поступлении они будут опубликованы.