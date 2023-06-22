В Екатеринбурге раскрыли, где в годы Великой Отечественной работал «эрмитажный» кот

Свердловский оперный театр нанимал «эрмитажного» кота в годы Великой Отечественной войны

22 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Кота для ловли крыс нанимали сотрудник Оперного театра в годы Великой Отечественной войны (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Эрмитажные» коты, которых заводили на территории петербургского Зимнего дворца, чтобы они ловили крыс и мышей, были и в оперном театре в Свердловске. Одного представителя семейства кошачьих наняли в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала экскурсовод и сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова на форуме «Города трудовой доблести». Он проходит в Екатеринбурге 22—23 июня. «Электричества не было из-за того, что в нем нуждались заводы на Уралмаше. Временами на вечерних спектаклях люди сидели без света, в неотапливаемом зале и топали валенками, чтобы отогнать крыс, которых в театре было прилично. Тогда в оперном театре завели кота на довольствии, чтобы он ловил и распугивал этих крыс», — поделилась историей Мосунова. На кота соглашались тратить деньги, несмотря на то, что людям самим не хватало продуктов. В Екатеринбурге проходит форум «Города трудовой доблести». Программа включает в себя исторические, культурные и образовательные мероприятия. Ради них в столицу Урала прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский. Он похвалил екатеринбургских учителей истории и обществознания, с которыми накануне провел закрытую встречу, а также посетил «Ельцин Центр» и побывал на открытие стелы.

«Эрмитажные» коты, которых заводили на территории петербургского Зимнего дворца, чтобы они ловили крыс и мышей, были и в оперном театре в Свердловске. Одного представителя семейства кошачьих наняли в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала экскурсовод и сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова на форуме «Города трудовой доблести». Он проходит в Екатеринбурге 22—23 июня. «Электричества не было из-за того, что в нем нуждались заводы на Уралмаше. Временами на вечерних спектаклях люди сидели без света, в неотапливаемом зале и топали валенками, чтобы отогнать крыс, которых в театре было прилично. Тогда в оперном театре завели кота на довольствии, чтобы он ловил и распугивал этих крыс», — поделилась историей Мосунова. На кота соглашались тратить деньги, несмотря на то, что людям самим не хватало продуктов. В Екатеринбурге проходит форум «Города трудовой доблести». Программа включает в себя исторические, культурные и образовательные мероприятия. Ради них в столицу Урала прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский. Он похвалил екатеринбургских учителей истории и обществознания, с которыми накануне провел закрытую встречу, а также посетил «Ельцин Центр» и побывал на открытие стелы.